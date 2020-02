"El Congreso opresor es un macho violador", cantaron las chilenas de "Las Tesis"

Miles de mujeres y disidencias gritaron esta tarde “el Congreso opresor es un macho violador” junto al colectivo chileno “Las Tesis”, el grupo de cuatro jóvenes que se hicieron mundialmente famosas por su performance "Un violador en tu camino", del cual propusieron hoy una versión adaptada para el Pañuelazo.La multitud que colmó hoy la zona de Congreso para pedir la sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embrazo vibró hoy mientras cantaba la letra que afirmaba: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez, que nos obliga a parir y nuestro castigo es la violencia que ya ves”.“Es femicidio. Maternidad como destino. Es violación. Es aborto clandestino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, si me cuidaba, ni cómo vivía. El violador eras vos. El opresor sos vos”, denuncia el texto.Los gritos de la multitud se intensificaron cuando llegó el momento de la intervención en el que cantaron: “Es el Congreso, adonde votan el aborto clandestino. El Estado opresor es un macho violador. El Congreso opresor es un macho violador”.“Duerme tranquila mi niña madre, sin que te importe quién te violó, que por tu hijo, bebé inocente, vela la Santa Inquisición. El violador sos vos. El tirano sos vos. El opresor sos vos”, concluyó la intervención antes de que se leyera la declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Antes de su participación en el Pañuelazo, la integrante de Las Tesis Dafne Valdés, había asegurado en diálogo con Télam: "no esperábamos el impacto que tuvo la canción, expresó el sentir de muchas mujeres y disidencias alrededor del mundo porque es algo que experimentamos a lo largo de la vida, a lo largo de la historia"La performance de Las Tesis se hizo por primera vez el 20 de noviembre del año pasado en una plaza de Valparaíso, en Chile, y llamó la atención del mundo por su coreografía, su letra pegadiza y la clara denuncia de la violencia que sufren las mujeres por el patriarcado.Gracias a la repercusión que tuvo el video en redes sociales se replicó en países tales como Colombia, España, Mozambique, India, Turquía, Islandia o Kenia.