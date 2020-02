El texto completo que leyó en el Congreso la Campaña por el Aborto Legal

NUESTRO PROYECTO DE LEY GARANTIZA

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará una jornada federal y mundial en nuestra fecha emblemática del 19 de febrero y de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo.En más de 100 ciudades de todo el país se tomarán las calles para exigir el tratamiento urgente de nuestro proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).El proyecto IVE es el resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas de mujeres y disidencias, junto a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, artísticas, académicas, de derechos humanos, entre otras. En el 2019 se presentó por 8va vez con los aprendizajes surgidos del debate parlamentario del 2018.Este 2020 la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años, ha presentado el proyecto por la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 8 veces consecutivas. Este proyecto se inscribe en el marco de los derechos humanos y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las distintas exigencias de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte.Por lo tanto, el proyecto garantiza el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes, disidencias, en todo el territorio nacional. Caso contrario se perpetuará la discriminación territorial, por condición de clase, etnia y por identidad de género a más de la mitad de la población.Pensamos la educación con perspectiva de género como práctica democrática liberadora. A más de trece años de la sanción de la ley 26150 que crea el Programa de Educación Sexual Integral reafirmamos que nuestra consigna es una exigencia al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales.* El acceso al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar de maneravoluntaria hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, será necesario alguna causa: riesgo a la vida, a la salud o violación. Sin límite de plazo, ni denuncia judicial.* El aborto sin distinción de origen, nacionalidad o situación migratoria de la persona que lo solicita.* Toma la definición de salud de la OMS: el completo bienestar físico, mental y social. Establece y define al derecho al aborto como un Derecho Humano.* La práctica se debe garantizar dentro de los 5 días corridos en que la mujer o persona gestante solicita el aborto. Garantiza el acceso al derecho al aborto a niñas, niñes y adolescentes. En todos los casos tiene que prevalecer el interés superior del niñx. Ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir.* El acceso a la información sobre el aborto, debe ser pertinente, precisa, laica, actualizada y científica. En el idioma o lengua en que la persona gestante se comunique y en formatos accesibles. La mujer o persona gestante puede solicitar una asesoría, pero no es obligatorio ni condición necesaria para la realización del aborto.* Todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria, se debe incorporar al PLAN MÉDICO OBLIGATORIO.* Se deberá incluir en los contenidos de la ESI el aborto como derecho, como así también la formación de docentes, profesionales de la salud y de otras áreas.* El único requisito para su realización es firmar un consentimiento informado. Ninguna persona puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir, y la ley será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.Con el pañuelo en alto y las manos unidas, somos millones exigiendo la aprobación de este proyecto: que esté en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado Laico.Acceder a un Estado laico es un derecho. La laicidad del Estado es una condición básica para la realización de otros derechos; un marco institucional para el desarrollo de las libertades y es una demanda fundamental para los derechos que reclaman los movimientos de mujeres y disidencias sexogenéricas y políticas.En Argentina, en América Latina y el Caribe seguimos construyendo un movimiento feminista que genera apoyos y consensos a su paso. Porque acá y allá, las que pagan las consecuencias de estas decisiones políticas de criminalizar las prácticas del aborto son las mujeres más empobrecidas, que arriesgan su vida o salud abortando en condiciones inseguras. De sancionarse nuestro proyecto de Ley, representará un hito de ampliación de ciudadanía y reparación histórica en la región más desigual del mundo.La legalización del aborto es una deuda de la democracia, y el reclamo tiene la raigambre de las luchas feministas que han marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía. Un derecho que repercute directamente sobre otros derechos humanos de las mujeres y personas gestantes; tales como los derechos a la vida, a la salud integral, a la igualdad y no discriminación; a la dignidad, a la autonomía, a la intimidad, a la identidad de género y a vivir una vida libre de coerción, violencias y de tratos crueles.Nuestro proyecto está en las calles y el momento de dar un debate parlamentario, franco, científico, en el marco de derechos, sin hipocresías ni golpes bajos es AHORA. Queremos ponerle fin a la clandestinidad, a la criminalización y penalización de nuestras decisiones y deseos. No quieran sustituir la voz de las mujeres y personas disidentes. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública en todos los países en los que el aborto es ilegal que provocan de manera continua miles de muertes evitables de mujeres, niñas y adolescentes.Nuestra voz y nuestras conquistas son el resultado de luchas que no permiten sometimientos ni fundamentalismos. Nuestra lucha es por vidas dignas y el derecho a decidir en libertad. Por eso nos acompañan movimientos de mujeres y disidencias sexogenéricas, feministas en todo el mundo y distintos colectivos políticos populares que pelean por la equidad de géneros y la justicia social.Todas, todos, todes juntes por #AbortoLegal2020.#Educación Sexual para Decidir,#Anticonceptivos para no abortar,#Aborto legal para no morir.*Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito*Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre para la despenalización y legalización aborto en América Latina y El Caribe