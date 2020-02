La Campaña por el Aborto Legal pide por el proyecto que "está en las calles"

Nuestro Proyecto de Ley es resultado de acuerdos entre todos los partidos polticos con representacin parlamentaria. Es una lucha transversal por igualdad, justicia social y Derechos Humanos. Est en las calles y tambin en el Congreso 💚 #AbortoLegal2020 #AbortoLegalYa 💚💜 #SeguimosenCampaa (@CampAbortoLegal) February 19, 2020

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtió este miércoles que "la legalización del aborto es una deuda de la democracia" y exigió que se sancione el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que "está en las calles".Referentes de la Campaña leyeron hoy una declaración durante el Pañuelazo que reunió a miles de mujeres y disidencias frente al Congreso de la Nación y señalaron que "".El documento, leído a modo de cierre de la actividad, sostiene que "el reclamo tiene la raigambre de las luchas feministas que han marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía".Consideraron que, tales como los derechos a la vida, a la salud integral, a la igualdad y no discriminación; a la dignidad, a la autonomía, a la intimidad, a la identidad de género y a vivir una vida libre de coerción, violencias y de tratos crueles".La Campaña destacó que "el proyecto IVE es el resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas de mujeres y disidencias, junto a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, artísticas, académicas, de derechos humanos, entre otras. En el 2019 se presentó por 8va. vez con los aprendizajes surgidos del debate parlamentario del 2018"."Este 2020 la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años. Ha presentado el proyecto por la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 8 veces consecutivas. Este proyecto se inscribe en el marco de los derechos humanos y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las distintas exigencias de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte", agrega el documento."Por lo tanto, el proyecto garantiza el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes, disidencias, en todo el territorio nacional. Caso contrario se perpetuará la discriminación territorial, por condición de clase, etnia y por identidad de género a más de la mitad de la población", advierte la declaración.El comunicado resalta: ""."Queremos ponerle fin a la clandestinidad, a la criminalización y penalización de nuestras decisiones y deseos. No quieran sustituir la voz de las mujeres y personas disidentes. Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública en todos los países en los que el aborto es ilegal que provocan de manera continua miles de muertes evitables de mujeres, niñas y adolescentes", añade el documento.El comunicado finaliza: "nuestra voz y nuestras conquistas son el resultado de luchas que no permiten sometimientos ni fundamentalismos. Nuestra lucha es por vidas dignas y el derecho a decidir en libertad. Por eso nos acompañan movimientos de mujeres y disidencias sexogenéricas, feministas en todo el mundo y distintos colectivos políticos populares que pelean por la equidad de géneros y la justicia social".