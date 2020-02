El hashtag #AbortoLegal2020 se impone en las redes

La escritora Claudia Pieiro, muy activa en las redes sociales

El hashtag #AbortoLegal2020 se colocó esta tarde en el primer puesto de las tendencias de la red social Twitter con más de 43 mil tuits durante el día de hoy, en la previa al pañuelazo convocado por la Campaña por el Aborto Legal y otras organizaciones feministas en el Congreso Nacional., reconocida por su militancia pública por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)."#QueSeaLey abortar si queremos, comer todos los días, ir a la escuela, tener un trabajo, dormir calentitxs. Sin autonomía económica nuestros cuerpos no son libres. Sin Ministerio de Salud no hay aborto legal.. #AbortoLegal2020", tuiteó la militante feminista Suzie Qiu.En tanto,. Nosotrxs también. 9hs pañuelazo federal frente al Congreso Nacional y en todas las plazas del país"."Hoy a las 17 hs nos volvemos a encontrar. Desde otro lugar, en otro contexto, pero con las mismas ganas de que sea ley. #AbortoLegal2020 #SeraLey #19F", escribió la titular de INADI, Victoria Donda.Por la soberanía de nuestros cuerpos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. #19F #AbortoLegal2020", posteó en su cuenta la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.La modelo Luciana Salazar reflexionó en su cuenta de esta red social: ", por las mujeres que mueren en abortos clandestinos, por las niñas obligadas a parir. Que sea punible no evita los abortos, la única discusión real es ¿legal o clandestino? 💚 #19F #AbortoLegal2020".#AbortoLegal2020 #19F", citó en su cuenta la cantante Lali Espósito al tuitear el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.