Para Barrancos, el pañuelazo de hoy será "un acto sinergial" del proyecto del Ejecutivo

Ha habido un cambio muy importante sobre todo en Diputados que nuestros cálculos dicen que es más holgada la voluntad y la conciencia de obtener la ley”

Dora Barrancos, socióloga y parte del Consejo de Asesores del Presidente, consideró el pañuelazo que se realizará esta tarde en todo el país para exigir al Congreso Nacional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como "un acto sinergial" del proyecto que "por primera vez enviará el Poder Ejecutivo"."Estamos muy seguras de que esta vez no se tratará de apenas un acompañamiento ficcional como el que ocurrió la vez pasada por parte del Gobierno (del ex presidente Mauricio Macri), sino que hay una convicción, una decisión, ha habido una larga enunciación sobre esta ley por parte del Presidente", dijo Barrancos a Futurock.Por eso, consideró la movilización de hoy como "un acto sinergial, coadyuvante inmediato del proyecto que por primera vez enviará el Poder Ejecutivo"."Yo creo que tendremos ley mucho antes de lo que podemos imaginar", arriesgó Barrancos sobre la posibilidad de que este año se apruebe el proyecto de aborto legal, voluntario y gratuito, que en 2018 fue aprobado por Diputados pero rechazado en el Senado.Respecto al Senado remarcó que "está un poco más ajustada la cuestión pero habrá que trabajar con mucha sensatez y consistencia".Por último, llamó a tener "mucha confianza porque no es lo mismo que una ley se trate con absoluto obstáculo por parte del Poder Ejecutivo que es lo que ocurrió al vez pasada".