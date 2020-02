Florencia Kirchner pidió aborto legal y ESI en todos los colegios

Con la inscripción "Aborto legal" sobre una hoja verde y un poema de la activista feminista jamaiquina June Jordan, Florencia Kirchner se sumó desde Cuba a través de su cuenta de Instagram al #19F y pidió "ESI en todos los colegios, ahora que tenemos nuevamente Ministerio de Salud"."Desde Cuba, no tengo mi pañuelo acá, pero escribo entre plantas y lagartijas fuertemente verdes sobre aborto", escribió la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner con motivo del tercer pañuelazo que se realizará hoy, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto "para exigir la urgente aprobación" de su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)."El poema -que muestra en la foto- es de la activista negra, bisexual y feminista, june jordan. La traducción es de @Florcodagnone", indicó.Luego escribió: "Mañana (por hoy) es 19F sumate. Aborto legal, seguro y gratuito ¡ESI en todos los colegios! Ahora que tenemos nuevamente ministerio de Salud #Abortoessalud""Ahora que hablar de ampliación de derechos no trae aires de utopía. Ahora que al neoliberalismo le dijimos ya no más", agregó.Florencia Kirchner viajó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estadía, pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz de un trastorno por estrés postraumático, de acuerdo a lo informado por su madre y sus abogados ante la justicia.