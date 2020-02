En pocas horas se reunieron más de 330.000 firmas para "que no quede impune"

Una petición en el sitio web Change.org había recolectado en pocas horas más de 330.000 firmas para pedir "que no quede impune" la muerte de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell y "cadena perpetua para los autores y coautores".La petición destaca que los culpables "paguen con todo el peso de la ley, para que no hayan más Fernandos. Porque su mamá ya no va a tener otro mensaje de su hijo con un “te quiero mami” por que el papá ya no va a recibir otro abrazo de él, por qué no escucharán más su dulce voz, ni podrán recorrer los sueños de su hijo, por que todo se lo arrebataron esas basuras".La petición creada por la usuaria Valeria Caeiro dirigida a la fiscal Verónica Zamboni, destaca que Fernando era "un chico de 18 años, que terminó el CBC y se inscribió para estudiar derecho. Trabajaba con sus ex compañeros y novia en programas solidarios. Único hijo. Fue a pasar un fin de semana a Villa Gesell y entre 10 y 11 Rugbiers oriundos de Zárate terminaron con su vida""Golpeándolo hasta matarlo, inconsciente en el piso siguieron pateándole la cabeza. Muchos de los asesinos son hijos de gente conocida de Zárate funcionarios públicos, docentes, médicos", agrega la peticiónY destaca. "Hagamos JUSTICIA! Que nos escuchen! Que no quede impune su muerte en manos de estas bestias que representan un peligro para la sociedad TODA! Hoy es Fernando, mañana puede ser otro chico, el hijo o hija de cualquiera de nosotros.