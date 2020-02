El padre de Pablo Ventura participa de la marcha por Fernando Báez Sosa

Marcha para pedir justicia por la muerte de Fernando Bez Sosa

Estamos acá pidiendo que se haga justicia por Fernando y para que esto no quede impune”

El padre del remero Pablo Ventura, quien estuvo detenido al principio de la investigación por el asesinato de Fernándo Báez Sosa a la salida de una discoteca en la ciudad balnearia bonaerense de Villa Gesell, participa esta tarde de la marcha al Congreso en reclamo de justicia y afirmó que lo ocurrido "también le podría haber pasado" a su hijo.En declaraciones a los medios presentes, José Ventura aseguró: “Estamos acá pidiendo que se haga justicia por Fernando para que esto no quede impune ni se hagan cosas raras, pidiendo por justicia para este chico brutalmente asesinado”.“Pablo venía muy bien hasta el sábado (pasado) que entré a la habitación y l, y cuando le pregunté por qué me dijo que esa noche no quería salir a pesar de que tenía un asado con unos amigos. Lo respeté y hablé con mi esposa, con quien nos pareció que lo mejor era que hoy no viniera”, indicó.Ventura sostuvo: “Mi hijo no tiene nada que ver con los rugbiers, no comparte redes sociales, ni club, nada; por eso no entendemos quien lo nombró en la causa o por qué”.porque lo que le pasó a su hijo le podría haber pasado a mi hijo también; no tuve oportunidad de hablar con ellos, los llamé tres veces cuando estaba en Villa Gesell, pero obviamente no me pudieron atender y después les mandé un whastapp, por eso quería verlos hoy”, agregó.