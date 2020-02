Apoyo de todos los bloques al proyecto de ley de adhesión al protocolo ILE

Diputados de todos los bloques políticos de la Legislatura porteña apoyaron el proyecto de ley presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (ILE)."Con este proyecto de adhesión no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un instrumento muy valioso que nos otorgó el derecho a la planificación familiar", dijo Nelly Minyersky, la abogada y feminista de 88 años que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.De los 60 diputados que integran la Legislatura porteña, más de 40 firmaron el proyecto de ley y, entre ellos, hubo representantes de todos los bloques políticos: Vamos Juntos, Frente de todos, UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista.El protocolo nacional al que busca adherir la Campaña es el que repuso el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en diciembre último, y que había sido derogado durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.Dicho protocolo se basa en las causales previstas por el Código Penal de la Nación, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.Para Minyersky, es importante adherir al protocolo porque éste incluye "el principio de no necesariedad de la intervención judicial, que se utilizó durante décadas para que las mujeres recorrieran el camino siniestro de médicos que las enviaban a un juez, y jueces que las enviaban a médicos, con lo cual los embarazos seguían y se negaba un derecho".Cuando se presenta alguna de las causales previstas en el Código Penal, no es necesario que la mujer haga una denuncia para acceder a la ILE, "es suficiente con su consentimiento", remarcó Andrea Berra, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que también participó de la conferencia de prensa.Berra también informó que "en 53 de los 69 efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires ya existen equipos de ILE" y destacó que la adhesión al protocolo "respalda el trabajo" de esos profesionales y "va a contribuir en reducir barreras y situaciones de violencia institucional que todavía sufren mujeres y personas gestantes en la solicitud de su derecho a una interrupción legal del embarazo".La Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente un protocolo de aborto no punible, pero no está en vigencia porque diversas organizaciones presentaron un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo.El argumento de las organizaciones fue aceptado por la justicia y, como consecuencia, rige un protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud."Es importante que se apruebe la adhesión porque si se cae el (recurso de) amparo volvemos a un protocolo que es restrictivo", explicó a Télam Ana María Bou Pérez, ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora del bloque oficialista Vamos Juntos, quien firmó hoy el proyecto de ley presentado por la Campaña.La legisladora Manuela Thourte, de UCR-Evolución, dijo por su parte: "Quiero destacar el consenso que alcanzamos todos los bloques. El protocolo nacional es un piso mínimo de derechos", y agregó que apoyará mañana el "pañuelazo" que se realizará frente al Congreso nacional para exigir la legalización del aborto."Firmamos más de 40 legisladores, el aval es casi unánime", afirmó por su parte Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, y agregó que "esta adhesión es el anticipo de la aprobación del aborto legal en el Congreso Nacional".A medida que avanzaba la conferencia de prensa, la euforia de las feministas que acompañaron a la Campaña en su presentación aumentaba, y en el salón Perón de la Legislatura, cuyas paredes y columnas estaban cubiertas por enormes pañuelos verdes, se escuchaba el clásico ulular que repiten en las marchas.La mayoría de las legisladoras y legisladores, por su parte, llevaban un pañuelo verde en la muñeca o en el cuello."Este acto de adhesión seguramente será tratado en las primeras sesiones (de la Legislatura)", anticipó a su turno Marta Martínez, de Autodeterminación y Libertad, pero agregó que las mujeres "tienen que seguir luchando en las calles por la implementación de la ILE en todo el país y la legalización del aborto".El período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña será inaugurado el domingo 1° de marzo y a partir de allí tendrán lugar todos los jueves.