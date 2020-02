Una multitudinaria marcha reclama justicia por el asesinato de Fernando

#JusticiaPorFernando Masiva asistencia a los preparativos de la marcha convocada por la familia de Fernando Bez Sosa frente al Congreso pic.twitter.com/fvR9YjvEw8 Agencia Tlam (@AgenciaTelam) February 18, 2020

Una marcha multitudinaria en reclamo de justicia por el crimen a golpes del joven Fernando Báez Sosa. ocurrido en la ciudad balnearia de Villa Gesell hace un mes, comenzó a las 18.15 frente al Congreso de la Nación.La novia y los amigos de Báez Sosa fueron los primeros en entrar al escenario y se sentaron en el piso con un cartel con la cara del joven asesinado colgando en su pecho, mientras sostenían otro que dice "Justicia por Fernando. Asesinado en Gesell. Vamos sin violencia".A las 18.33, varios miles de asistentes, comenzaron a cantar el Himno Nacional frente al escenario, donde cuelga una bandera gigante con la leyenda: "Dios te tiene en el cielo, nosotros en nuestros corazones"Además, desde la organización repartieron panfletos con la cara de Fernando que la gente levantaba al grito de "Justicia, justicia".Los familiares y amigos prefirieron en el inicio del acto no hablar con la prensa y limitarse a lo que se diga en el escenario."La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso tenemos que decir basta de violencia, con energía y decisión para que se escuche en cada rincón de la Argentina", dice el texto que escribieron los padres de Fernando para convocar a la marcha.María, esposa de Martín Galarraga, que murió atropellado en 2018 por un conductor que iba alcoholizado, dijo a Télam: "Vine porque no quiero que haya más otro caso como el de Fernando. El problema es que esto fue la gota que rebalsó el vaso, no hay justicia y la gente está cansada. Pedimos justicia por todos".Muchos de los manifestantes sostienen banderas argentinas, carteles con la cara de Fernando y pancartas que dicen "Todos con Fernando, la sociedad exige justicia".Por el crimende un "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".