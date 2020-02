"Nuestra canción expresó el sentir de mujeres de todo el mundo", dijo el grupo Las Tesis

Performance colectivo Las Tesis "Un violador en tu camino"

"Nuestra canción expresó el sentir de mujeres de todo el mundo", dijo este lunes el colectivo chileno Las Tesis, el grupo de cuatro jóvenes que se hicieron mundialmente famosas por su performance "Un violador en tu camino", al visitar Buenos Aires para participar del pañuelazo, el miércoles, en el Congreso Nacional, convocado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto."No esperábamos el impacto que tuvo la canción, expresó el sentir de muchas mujeres y disidencias alrededor del mundo porque es algo que experimentamos a lo largo de la vida, a lo largo de la historia", aseguró la integrante de Las Tesis Dafne Valdés, que, junto a Paula Cometa y Sibilia Sotomayor, encabezaron una rueda de prensa en un hotel porteño.La performance de Las Tesis se hizo por primera vez el 20 de noviembre del año pasado en una plaza de Valparaíso, en Chile, y llamó la atención del mundo por su coreografía, su letra pegadiza y la clara denuncia de la violencia que sufren las mujeres por el patriarcado."Se cantó en lugares donde no había tanta organización feminista y en lugares donde uno creía que tenían varias discusiones resultas, pero lo cierto es que se sumó al movimiento de mujeres a nivel mundial", aseguró Paula."El contenido es tomado por diversos grupos, de distintos idiomas y diferentes contextos, pero muestra que la violencia se ve sin importar las fronteras, es muy fuerte y crudo", agregó Sibila.Según relataron, en una de las primeras veces que lo hicieron, montaron la performance frente a la Comisaría 2° de los carabineros en Valparaíso, lo que significó una demostración de valentía en medio de las revueltas en el país."Los carabineros quedaron helados, no entendían que eran todas esas mujeres bailando. Incluso uno gritó 'no les tenemos miedo', lo cual fue muy absurdo", contó Paula."Las compañeras de Chile mostraron una lucha muy movilizante, tuvieron un rol muy importante en la toma de conciencia del pueblo chileno el año pasado, nos están mostrando un camino", aseguró a Télam Nina Brugo, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.Silvia León, secretaria de Género de la CTA Autónoma, comentó que "ellas son una referencia por la perfomance que hicieron, que tuvo una contundencia política notable" y aseveró que "la imagen impacta y sensibiliza mucho más que cualquier discurso".Las Tesis participarán junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el pañuelazo que se convocó para el miércoles frente al Congreso "para exigir la urgente aprobación" de su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), un pedido que será acompañado con movilizaciones simultáneas en más de 100 localidades del país y del mundo."Si en Argentina se despenaliza el aborto va a dar mucha fuerza en Chile. La campaña por el aborto legal es un referente, el pañuelo verde traspasó las fronteras", afirmó Dafne.El miércoles, las agrupaciones feministas locales replicarán la performance pero hicieron una adaptación a la letra original creada por las chilenas."Es el Congreso, adonde votan aborto clandestino", reza la letra argentina y en alusión a los grupos religiosos que se oponen al derecho al aborto dicen: "Duerme tranquila mi niña madre, sin que te importe quién te violó, que por tu hijo, bebé inocente, vela la Santa Inquisición".