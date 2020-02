Primera muerte por el coronavirus en Taiwán: un taxista que no había salido del país

Taiwán registró la primera muerte por coronavirus en el país con el fallecimiento de un taxista que no había salido del territorio pero había trasladado a personas de China, informó hoySe trata de una persona de unos 60 años que fue hospitalizada el 3 de febrero con problemas respiratorios y posteriormente se le diagnosticó neumonía, publicó la agencia de noticias DPA.Según la agencia oficial de noticias CNA, citada por la agencia EFE, el hombre padecía de diabetes y hepatitis B y no había tenido contacto cercano con ningún caso confirmado de COVID-19."Podría tratarse del primer caso transmitido a nivel local en Taiwán", indicó Chen.Chen explicó en conferencia de prensa que esa persona falleció a última hora del sábado.A la vez, unas 60 personas que trabajaron con ese paciente, la mayoría personal médico, dio negativo de coronavirus hasta el momento, amplió Chen.La persona fallecida trabajaba como taxista en el centro de Taiwán y no había salido del país. Sin embargo, llevó a personas procedentes de China, Hong Kong y Macao, por lo que se investiga con qué personas pudo haber tenido contacto.Hasta este domingo, el Ministerio de Sanidad de China confirmóen el brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan.