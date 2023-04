Comienza el juicio a los dos acusados de violar y matar a Anahí Benítez

El femicidio

Los imputados

Dos hombres serán juzgados desde este martes por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada asesinada en la reserva Santa Catalina de la localidad bonaerense de Llavallol en 2017, informaron fuentes judiciales.El debate tendrá en el banquillo a, imputados por haber abusado de la joven y luego haberla matado."Estoy transitando el camino hacia la tortura y la muerte de mi hija, me llamo a silencio, las palabras sobran", dijo a Télam Silvia Pérez Vilor, madre de la adolescente, quien actúa como particular damnificada en la causa.Fuentes judiciales informaron quey estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7, integrado por Roberto Conti, Elisa López Moyano y Roberto Lugones, mientras que el fiscal de juicio será Hugo Daniel Carrión.La fiscal Especializada en Violencia de Género que instruyó la causa, Fabiola Juanatey, pidió en su requerimiento de elevación a juicio quesea juzgado como coautor dey como partícipe necesario de "abuso sexual agravado por acceso carnal".Asimismo, pidió como imputación alternativa que Bazán sea enjuiciado por "encubrimiento agravado".Al respecto, la defensora de ese acusado, Rosario Fernández, dijo a Télam: "Está preso injustamente desde hace 30 meses, no hay pruebas que lo incriminen así que esperamos que sea absuelto por el Tribunal".Es que para la letrada lo "único que lo incriminó fue el perro que marcó su casa", donde hallaron pelos que, luego se comprobó, "no pertenecían a la víctima" y manchas de sangre de un "animal".Sin embargo, el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de la madre de Anahí, aseguró queAl acusado, en tanto, la fiscal Juanatey lo acusó poren carácter de autor, y por "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" en calidad de coautor.Con esas calificaciones, en caso de ser hallados culpables,En el caso de Villalba, un estudio de ADN determinó que su perfil genéticopor lo que quedó directamente involucrado como presunto autor de la violación."No hay dudas de que cometió el homicidio pero dos personas solas no cometieron el crimen, hubo más involucrados que participaron pero que aún no están identificadas", sostuvo el abogado Bernard Krizan.El hecho ocurrió el 29 de julio de 2017, cuando la adolescente salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para caminar unas cuadras hacia el Parque Municipal Eva Perón.Su familia denunció la desaparición ese mismo día yudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.La autopsia determinó quey que había sido víctima de un ataque sexual.Dos días después, Bazán fue detenido luego de que el can Bruno, un perro rastreador, marcó su casa, situada a 300 metros del lugar del hallazgo, donde se encontró una olla con arroz similar al encontrado en el estómago de la víctima, ropa de mujer, pelos y manchas de sangre., que su casa no tiene medidas de seguridad que impidan el acceso de terceros, que la ropa femenina era de su novia y los pelos y manchas sospechosas podían ser de alguno de los animales que rondan por el predio.En tanto, Villalba fue detenido el 16 de agosto de ese año, luego de que los investigadores determinaron que había tenido en su poder el celular Samsung Core de la adolescente asesinada y se lo había regalado a su hijo con otro chip.En su descargo, aseguró que había encontrado el teléfono tirado y negó conocer a Bazán, a la víctima y a las demás personas nombradas en el expediente.tras haber manoseado a una mujer en el microcentro porteño el 20 de abril de 2017.