La estatua restaurada de San Martín fue la gran protagonista de la reapertura

Desde que se abrieron las puertas cerca de las 18 y hasta el final de la jornada, siempre hubo una multitud sacándole fotos o retratándose junto a la imagen restaurada de San Martín,La imagen fue colocada en la entrada principal de Tecnópolis sobre la avenida General Paz luego de haber aparecido tirado en uno los galpones del fondo del predio.Ana, que vino con su familia desde Vicente López, contó a Télam que “mis hijos se criaron con Zamba, es el dibujito que más les gusta, e incluso vinieron con la escuela a ver la obra musical de zamba y después nos pidieron a mi marido y a mi que los traigamos de nuevo”.“Cuando comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de las estatuas rotas de Zamba y San Martín nosotros no sabíamos como explicarles tanta maldad y desidia, y francamente estuvieron muy tristes”, recordó.“Cuando supimos que reabrían Tecnópolis y que habían arreglado a San Martín supimos que teníamos que venir, y ahora están tan felices sacándose fotos como si se los hubieran regalado a ellos el muñeco”, completó.Diego, que le sacaba fotos a sus hijos junto a San Martín, destacó que “nosotros vinimos porque nos queda cerca, y cuando ví que todos hacían fila para sacarse una foto con la estatua me arrimé y charlando me enteré de la "turrada" que le habían hecho; no se puede andar rompiendo y tirando a San Martín por ahí, debería ser delito”“La idea de la foto fue de los chicos, ellos lo conocen de la tele, a mí me parece muy bien que le pongan en los dibujitos a nuestros próceres”, completó."Recuperamos la cabeza solamente porque el cuerpo estaba todo roto. Pudimos salvar la estructura y el sable porque trabajamos con el mismo plano con el que lo construimos en 2012", dijo a Télam antes de la inauguración del parque Adriana Maestri, escenógrafa encargada de la reconstrucción del muñeco de poliestireno, recubierto de fibra de vidrio y resina."Los chicos se fotografiaban mucho con él, la verdad que lo desguazaron, fue un bajón porque podrían haberlo desarmado y cuidado", reflexionó.El emplazamiento de la figura de San Martín en el acceso principal del predio, que fue abierto en 2011 y que ocupa 52 hectáreas, tiene que ver con "recuperar la historia"."Lo simbólico estaba destruido y deteriorado, pero queremos que haya contenidos de calidad, con federalismo. Poner la figura de San Martín ahí es recuperar la historia y la memoria, ya que el pasado común tiene que estar contemplado para proyectarnos al futuro, son nuestros líderes que dieron su vida a las mejores causas", agregó.Esta tarde luego de la inauguración, la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt, dijo a Télam que “la entrada con todas y todos juntos fue muy emocionante, este espacio carga con todas las emociones de haber vivido felicidad durante mucho tiempo y un poco la propuesta es reencontrarse con eso en estos atardeceres de verano”.La funcionaria resaltó que “María Elena Walsh es una figura que vamos a trabajar a lo largo de todo el año porque este año hubiese cumplido 90 y desde el ministerio de Cultura queremos recordarla de muchas formas para que todos aprendamos de ella; también este año vamos trabajar mucho con la figura del general Manuel Belgrano y su legado”.Rosenfeldt remarcó que “estos encuentros tienen mucho que ver con abrir las puertas del parque, que todos nos podamos encontrar acá con nuestras diversidades y vernos reflejados en cada tango o en cada milonga o en el folklore, o en el hip hop, o en algún duelo de rimas, o en cada intervención artística”