Los subtes porteños funcionan con normalidad tras la medida de fuerza

Las líneas de subterráneos y el Premetro porteño funcionan este sábado con normalidad tras levantarse la medida gremial que afectó ayer, a partir de las 19, el servicio de la línea C, informó Metrovías.En tanto, por obras en la Plaza de Mayo, la línea A presta servicio entre las estaciones San Pedrito y Perú, por lo que no llega a la cabecera en la Plaza de Mayo, indicó la empresa en su sitio web.Los trabajadores de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron ayer el servicio de la línea C, que une las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, debido a fallas técnicas que limitaron la cantidad de formaciones disponibles.