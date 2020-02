Cartas de amor en tiempos de whatsapp y casamientos en el Rosedal

Los visitantes disfrutaron este viernes el Día de los Enamorados en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con la lectura de viejas cartas enviadas por escritores como Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik o Federico García Lorca que exaltaron el amor, mientras que cinco parejas se casaron en el patio Andaluz del Rosedal de Palermo.Sobre tres grandes mesas en el Salón de los Escudos del CCK, cantidad de copias de 14 cartas y poesías de amor de famosos escritores estaban dispuestas para que el público pudiera acercarse, tomar algunas de ellas, leerlas, compartirlas y llevarlas para releerlas.“Considerando que estamos en el ex gran Palacio de Correos, era lindo recuperar a las cartas. Justamente la intención de esta iniciativa fue incentivar a la gente, especialmente a los jóvenes y más chicos, a los que le resulta 'mágico' esto de enviar cartas, ya que es un mundo que no conocieron”, explicó Sabo Samorán a Télam.Son 14 las cartas y poesías expuestas, seleccionadas por la escritora Gabriela Borrelli, encargada y asesora de los ciclos de poesía del CCK, entre las que se destacan escritores como Cortázar, Pizarnik, García Lorca, Francesco Petrarca, Idea Vilariño y Gonzalo Rojas, entre otros.“Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas/ Pero, al final, sólo las criaturas que nunca han escrito cartas de amor son las que son ridículas”, lee a Fernando Pessoa y sonríe Lucía, una cordobesa de 33 años que visita Buenos Aires y se muestra encantada con la propuesta.“Es una actividad hermosa, y se las estoy leyendo por celular a mis amigas", comenta entusiasmada, y se confiesa enamorada y que “lee para disfrutar”.Su prima Paulina, de 23 años, prefiere en cambio a Cortázar, no está de novia y no le "va mucho esto de celebrar San Valentín”, pero sí gusta mucho de la poesía y su belleza.¿Cartas de amor o Whatsapp?: “Cartas de amor”, contesta sin dudar Tomás, un joven de 20 años que confesó haber escrito muchas veces mensajes de amor a los que no se anima a considerar poesías, ya que prefiere expresar sus sentimientos a través de la música, pero no descarta introducirse en la escritura.“Yo soy de una generación que todavía iba al correo y enviaba cartas de amor con estampilla”, comenta María, de 55 años, entusiasmada mientras sostiene varias poesías en su mano.“Esto es un recordatorio de las viejas cartas de amor, que con menos recursos que ahora había que escribirlas, por eso la tipografía en la que están escritas es de la vieja máquina de escribir y el papel amarillento, nos llena de linda nostalgia”, agregó, aunque consideró que no se perdieron las cartas de amor, siguen vigentes aunque se expresen de otro” modo.En otro extremo de la mesa, Rosario y su novio Ezequiel, leían e intercambiaban algunos textos.Mientras Rosario se reconoce como “una romántica empedernida, chapada a la antigua” a la que le encantan las cartas, los detalles, los gestos de amor, no sólo en días fijos como el de hoy, su novio se describe como “no muy adepto a las poesías”, aunque no dudó en elegir una de García Lorca, porque le gusta el teatro y alguna vez interpretó alguna obra del escritor español.La propuesta del CCK para alentar la lectura al tiempo que se celebra el Día de los Enamorados se completará durante la jornada con una mesa redonda con cuatro escritores de diferentes generaciones -Valeria Licciardi, Julián López, Silvina Giaganti y Rosa Ester Rodríguez Cantero- para conversar y debatir sobre los múltiples significados del amor y del deseo en la actualidad.Mientras tanto, en otro extremo de la Ciudad de Buenos Aires, al aire libre, entre floridos rosales multicolores, cinco parejas, eligieron este viernes para dar su “sí” ante la ley.Y decidieron hacerlo, además de la emblemática fecha, en el hermoso Patio Andaluz del Rosedal de Palermo.Además de estos nuevos matrimonios, según informó el Registro Civil porteño, otros 126 lo hacen en esta fecha emblemática.