Las líneas de B, C y E circulan con demoras por el fallo contra el asbesto

Las líneas B, C y E de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires prestan servicio con demoras debido al fallo judicial que evita que los trabajadores desarrollen sus tareas en áreas con posible exposición a asbesto, informó esta tarde la empresa Metrovías que opera la concesión del servicio.El comunicado de Metrovías advierte que “durante el receso judicial de enero, la jueza de feria Elena Liberatori dictó una medida cautelar sobre el Gobierno de la Ciudad, SBASE y Metrovías, en el marco de una acción de amparo vinculada con la presencia de asbesto en el Subte”.“A pesar de que esta cautelar ha sido apelada, la normal operación del servicio se ve afectada, ya que un sector del personal no realiza sus tareas habituales, especialmente en talleres y sectores de alistamiento de trenes, en virtud de esta decisión judicial”, indicó la concesionaria.El comunicado sostiene que “la situación descripta obligó a Metrovías a realizar una readecuación en toda la planificación de las tareas de mantenimiento de flota y frecuencias de servicio, lo que genera demoras y cancelaciones de algunos trenes despachados en las líneas B, C y E, afectando la normal prestación del servicio”.“Pese a las dificultades derivadas de esta medida cautelar, seguimos trabajando con el foco puesto en la seguridad operativa, laboral y ambiental, haciendo todo lo necesario para que la prestación del servicio resulte lo más normal posible”, concluyó el comunicado de la empresa.