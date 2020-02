Cancillería busca una vía para repatriar a los argentinos en China

El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, dijo hoy que "en la medida que podamos encontrar una vía para que salgan de China lo vamos a hacer", en referencia al pedido de repatriación de los 14 argentinos residentes en la provincia china de Hubei, foco de la epidemia de coronavirus, aunque desestimó que se trate de "una emergencia"."Se está haciendo todo lo posible y en la medida que podamos encontrar una vía para que salgan de China lo vamos a hacer", afirmó Tettamanti en declaraciones a TN, luego de que una argentina que está en Hubei dijera esta mañana que solicitarán "la repatriación de los 14 compatriotas que se encuentran aislados desde hace 23 días" por la epidemia.Tettamanti señaló que "no hay una emergencia. Somos conscientes que no es una situación en la que están infectados o hay que salvar una vida”.Por otra parte, el diplomático aseguró que la Cancillería se mantiene "en contacto permanente" con los argentinos a través del consulado en Beijing y destacó "las condiciones estrictas que impuso el gobierno chino para evitar el contagio".Sobre la modalidad de la repatriación, Tettamanti señaló que "estamos en contacto con Colombia y Ucrania para ver que posibilidades nos pueden ofrecer a nosotros pero no queremos generar falsas expectativas” y relató que hubo una gestión para traer a los argentinos en un avión que repatrió a brasileños, "pero a último momento no hubo lugar".El diplomático dijo que China prohíbe el ingreso de aviones comerciales, por lo que las aeronaves que aterrizan allí para evacuar a sus ciudadanos "son propias de los países y financiados por ellos".Respecto de la posibilidad de instrumentar un vuelvo de las mismas características para evacuar a los 14 argentinos, el vicecanciller dijo que hasta ahora "no hemos estado en condiciones de tomar esa medida. Vamos a ver si llegado el momento y si no conseguimos otra manera"."Sabemos la angustia que están pasando y entendemos su pedido. Ellos saben que estamos haciendo los esfuerzos que están a nuestro alcance. Cuando hablamos con ellos tratamos de no generar falsas expectativas porque no hemos podido hacer una evacuación propia", finalizó.