Vuelve el Programa Remediar: "Es acercar de nuevo la salud a las personas", dijo Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González García, reveló que será anunciado el relanzamiento del Programa Remediar, consistente en la entrega de "botiquines en los cerca de 8.500 centros de atención primaria" distribuidos en todo el país, lo cual permitirá "acercar de nuevo la salud a las personas".El titular de la cartera de Salud aseguró a Radio Continental que se están ultimando los detalles para volver a poner en marcha "un programa que fue ejemplar, el Remediar, de distribución gratuita de medicamentos esenciales en todos los centros de atención primaria de la Argentina".En este sentido, Ginés González García destacó que "el acceso al medicamento no sólo significa el acceso a un bien necesario, sino también la vuelta de la gente a la atención primaria", y subrayó que el programa procura "asegurar el acceso y los medicamentos a las personas más vulnerables"."Es acercar de nuevo la salud a las personas", resumió el funcionario, quien señaló que, en esta nueva versión, el programa Remediar distribuirá los botiquines "con un sistema contratado de logística, que llevará los medicamentos a cada lugar", de manera tal de evitar que "inconvenientes tales como que no había nafta, o viáticos" para hacer llegar el material a cada lugar.Además, en la entrevista que concedió esta mañana, el ministro detalló que, ahora, los botiquines incorporarán "otros medicamentos que antes no tenían, por ejemplo para uso psiquiátrico".En este marco, insistió con que "la existencia de medicamentos gratis en la atención primaria genera una inmediata recuperación de la atención primaria" porque, ahora, mucha gente desiste de ir a atenderse porque, frente a un diagnóstico preciso, le prescriben un medicamentos que no se puede comprar, según detalló.El Programa Remediar fue uno de los pilares de la política en materia de salud durante las gestiones del Frente para la Victoria, tanto bajo la presidencia de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner."Ese programa fue cambiado de nombre y muy devaluado", dijo Ginés González García en alusión al reemplazo dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri del Programa Remediar -que fue paulatinamente desactivado- por la denominada Cobertura Universal de Salud, lanzada en 2017.