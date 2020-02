Comenzó el proceso participativo para construir el Plan Nacional contra la Violencia de Género

Más de 500 mujeres y personas de las disidencias de la provincia de Buenos Aires se reunieron en Chapadmal, en el partido de General Pueyrredón, inaugurando el proceso participativo que durará hasta mitad de año y que tomará las propuestas de organizaciones sociales, sindicales, universitarias y de responsables políticos para concretar el Plan Nacional contra la Violencia de Género.Fue la primera de dos jornadas que se iniciaron con el aporte de la sociedad civil, en tanto mañana será el turno de quienes ejercen cargos públicos.La iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se replicará en el Noreste del país, en el Litoral, en Cuyo, en distintas regiones patagónicas, en el área metropolitana de Buenos Aires y en el Noroeste argentino.Este primer encuentro se concretó en uno de los edificios del complejo estatal de Chapadmalal, donde los grupos se repartieron en círculos para hablar sobre diversos ejes, una manera de construir saberes de las mujeres y disidencias aportada por más de 30 años de encuentros nacionales de Mujeres.Las conclusiones fueron expuestas en una plenaria en el teatro del complejo, donde el reclamo por la efectiva aplicación de la educación sexual integral (ESI) en todas las edades, incluyendo a personas adultas mayores, fue uno de los pedidos recurrentes, así como presupuestos acordes a las políticas de género que se implementen.Ideas sobre apoyo económico y habitacional para personas en situación de violencia, el reconocimiento monetario para quienes acompañan a las víctimas, información inclusiva sobre derechos y lugares de asistencia adecuadas a las distintas discapacidades y lenguas de migrante y pueblos originarios, fueron otros de los aportes.“Destacamos la forma de debatir y proponer para sumar ideas a este Ministerio”, dijeron las voceros de los distintos grupos de trabajo cuando subieron al escenario a presentar las conclusiones.Prevención de las violencias por motivos de género, y asistencia integral y fortalecimiento del acceso a la justicia, fueron dos de los temas de intercambio para aportar propuestas tendientes a construir políticas públicas.También la protección integral y el fortalecimiento de redes comunitarias y la interserccionalidad "es decir, que el enfoque sobre las violencias incluya a todos los grupos oprimidos, que se tenga en cuenta su condición socioeconómica, la edad, la orientación sexual, el origen étnico, racial y religioso” explicó a Télam Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio.En medio de los intercambios, madres de victimas de femicidio compartieron sus historias y sobre todo, sus estrategias para prevenir las violencias y para asistir a las víctimas.Laura Calampuca, mamá de Natalia Mellmann la adolescente de 15 años asesinada en 2001 en Miramar contó a esta agencia: “Vine a proponer cómo prevenir para que no pase esto”, dijo, mientras se tocaba el pecho, donde tenía la foto de su hija.Personas de todas las edades, desde adultas mayores hasta jóvenes, propusieron y se escucharon.“Es una iniciativa buenísima esto de los foros participativos”, compartió una integrante de la agrupación villera La Poderosa de Tandil, que prefirió mantener el anonimato, una decisión que caracteriza a las integrantes de este colectivo.“Vinimos a traer las problemáticas de los sectores periféricos y de los barrios. Hay que adentrarse en los barrios y construir con las personas que viven allí, y valorizar y pagar el trabajo de las compañeras que son cuidadoras, que acompañan a las víctimas de violencia de género en los territorios”, añadió la dirigente.Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio explicó a esta agencia que “se van a sistematizar las propuestas de todos los grupos en cada lugar del país, las que serán incluidas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género”.Para Pacha y Natalia, dos jóvenes editoras de televisión, este primer encuentro “es feminismo en acción, porque intercambiamos entre todas y hablamos de otras realidades que a veces no tenemos en cuenta, como por ejemplo, la situación de las adultas mayores”.Y Leonor de 86 años fue una de esas mayores que también fue protagonista del foro. Ella es una de las fundadoras del Centro de Apoyo a las Mujeres Maltratadas de Mar del Plata.“Estamos convencidas de lo que hacemos y lo hacemos de manera voluntaria. Vinimos a aportar para pensar juntas políticas públicas, y esas políticas necesitan los presupuestos adecuados, sino es muy difícil”, analizó.Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, destacó a Télam que “se van a habilitar otros espacios de participación online y vamos a concretar también mesas de trabajo. De cada encuentro se harán devoluciones para construir el nuevo Plan, el primero participativo”.Las funcionarias escucharon las conclusiones y reconocieron que “construir de esta manera es un desafío, es cogestión, es salir del diagnóstico y proponer acciones. Esto no tiene marcha atrás”.Mañana se realizará la segunda instancia del foro con la participación de representantes de municipios y consejos deliberantes bonaerenses, instancia de la que participará también la titular del Ministerios, Elizabeth Gómez Alcorta.