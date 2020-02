Condenan a un ex director del Centro Cultural San Martín por acoso sexual y laboral

Las denuncias

El ex director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, fue condenado a 5 días de prisión en suspenso por acoso sexual y laboral en un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad en las denuncias que pesaban sobre él, informó hoy el Ministerio Público Fiscal.La fiscalía PcyF N° 16, especializada en cuestión de género, le impuso además a Pimentel abstenerse -por un año- de tomar cualquier tipo de contacto directo o indirecto por cualquier medio con las víctimas y asistir al Grupo Psicoeducativo para Varones que ejercen violencia del Hospital General de Agudos Dr. Alvarez.También, realizar 20 horas de tareas comunitarias en la Federación Argentina LGBT ubicada en Cochabamba 477 de la Ciudad de Buenos Aires, fijar residencia y comunicar cualquier cambio, y cumplir con las citaciones que la Fiscalía, el Juzgado o la Oficina de Control le hicieren.Pimentel fue imputado por maltrato físico y acoso sexual en espacios privados de acceso público, contemplados en los artículos 53 bis y 67 del Código Contravencional de CABA.Las denuncias contra el ex funcionario se realizaron en marzo del año pasado y fueron difundidas por el colectivo Actrices Argentinas en septiembre.Desde el Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal señalaron que el informe médico forense que se le realizó al acusado -solicitado por su defensa- sostiene que “se hallaron indicadores que describen su personalidad de base", y se destacan elementos tales como "narcisismo, relaciones interpersonales conflictivas y dificultades de establecer lazos afectivos”.El informe también subraya que el imputado posee “indicadores de una persona irritable, hostil, impulsiva, inmadura, agresiva, explosiva, ansiosa, con sentimientos de dominio y poder, y con tendencia a ocultar y evadirse”.Luego de la condena, las denunciantes expresaron que “el caso fue tratado con absoluta seriedad y pudimos contar con el acompañamiento profesional de la Fiscalía, donde a las víctimas se nos brindó todas las herramientas de seguridad y el respeto sin juzgarnos ni revictimizarnos”.El ex funcionario llegó a juicio abreviado tras el requerimiento de la fiscal Claudia Barcia y el acuerdo que fue homologado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, a cargo de la doctora María Araceli Martínez.