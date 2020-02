Después de dos años, el Hospital Perón recuperó su angiógrafo

El angiógrafo del hospital público Presidente Perón, del partido bonaerense de Avellaneda, que no funcionaba desde hace dos años, volvió a dar servicio hoy a los vecinos de la región, lo cual permite obtener imágenes del sistema vascular en tiempo real, informaron hoy desde la cartera sanitaria provincial.Con este equipo en funcionamiento, que utiliza rayos X y sistemas digitales para sustraer estructuras que no son de interés y deja visibles los vasos sanguíneos del organismo, los pacientes ya no tienen que ser derivados a otros centros de salud para hacerse los estudios."Realizamos angiografías diagnósticas en donde observamos en imágenes el interior de las arterias y venas. También permite realizar procedimientos terapéuticos para corregir obstrucciones a nivel endovascular", explicó el angiografìsta Marcelo Cetera.El angiógrafo es apto para estudios cardíacos y vasculares que permiten realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno cuando el equipo médico sospecha que un paciente tiene lesiones en venas o arterias.El hospital Perón es de alta complejidad y también se destaca como centro neuroquirúrgico, con guardia las 24 horas; y servicios complejos como cirugía cardiovascular de adultos, ortopedia y urología.