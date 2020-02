"Que estos tipos vayan presos", había dicho víctima de contagio antes del veredicto

Que el juez vea lo que hicieron con los hemofílicos y todos los que murieron esperando justicia” Rosa, madre de Pedro Guitérrez, una de las víctimas

Pedro Benigno Gutiérrez, una de las víctimas de los contagios masivos de HIV y hepatitis C en la Fundación de la Hemofilia entre 1985 y 1992, pidió hoy que los imputados "vayan presos" y que el Estado los ayude, antes de conocerse el veredicto del juez Fernando Machado Pelloni."Que estos tipos vayan presos, el Estado se tiene que hacer cargo y nos tienen que ayudar", sostuvo Pedro en diálogo con Télam desde la terapia del Hospital Francés (Unidad Asistencial Doctor César Milstein),Rosa, madre de Pedro, expresó que espera "que estos canallas no queden libres porque a su hijo lo están por operar por su culpa, que el juez vea lo que hicieron con los hemofílicos y todos los que murieron esperando justicia".El veredicto en el juicio a tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por el contagio masivo de VIH y hepatitis sufrido por pacientes hemofílicos se conocerá esta tarde en la Sala A de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py.Pelloni será el responsable de dictar la sentencia a. El representante de la querella pidió 15 años de prisión para los dos primeros y 14 para Biedma.Por su parte, Salvador Biedma,, afirmó hoy a Télam que su padre "no estaba a cargo de la fundación durante el periodo en el que lo acusan de ser responsable de las transfusiones de sangre contaminadas".sino también que se contagien de hepatitis C e incluso uno, mi hermano Martín, de VIH, enfermedad por la que murió en el año 93", contó Salvador, quien insistió en que las pruebas no demuestran que se hayan producido a propósito los contagios."Mucho menos de un lote que no dicen cuál, cómo, ni cuándo y siendo abogado lo culpan de una pandemia que ocurrió a nivel mundial", agregó y explicó quepero "el fiscal Nicolás Czizik pidió la absolución y condenas para los dos médicos por solo tres casos de VIH".Salvador señaló que su padre "fue victima de los contagios y tuvo que soportar la muerte de un hijo de 27 años".