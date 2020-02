Difunden condena a ex directivos de la Fundación de la Hemofilia por contagios de VIH

Tezano Pintos

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 dará a conocer este martes el veredicto en el juicio que se sigue a tres ex directivos de la Fundación de la Hemofilia porentre 1985 y 1992.La decisión se conocerá en el marco de una audiencia que tendrá lugar desde las 9.30, en la Sala A de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, informaron fuentes judiciales.Se trata de un juicio en el que se investigan las transfusiones de sangre que, de acuerdo al expediente judicial,Los acusados del caso son los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Pedro Pérez Bianco y el abogado Eduardo Biedman, para quienes el abogado de la querella pidióDurante la investigación, el juez federal Sebastián Ramos había procesado a los médicos y directivos de la Fundación pory luego la Cámara Federal porteña les agravó la calificación y los definió como responsables directos de los contagios."Esa omisión también se inscribe por un no actuar en la propagación de la enfermedad y allí -ya no caben dudas-", sostuvieron los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia en el fallo que firmaron a mediados del año pasado.En tanto, en el fallo de primera instancia, Ramos había remarcado que los procesados "ordenaron aplicar a los pacientes hemofílicos los factores de coagulación llamados Factor VIII y Factor IV, que contenían los virus VIH, HCV y HBV",por la posible contaminación de los concentrados.El magistrado los había citado a indagatoria tras el pedido formulado por la fiscal Alejandra Mángano, quien acusó a los imputados deal suministrar hace más de 20 años "medicamentos contaminados que debían ser descartados".La causa quedó a cargo de Ramos luego de que fuera reabierta por la Cámara Federal porteña, que decidió, además, apartar al anterior magistrado del caso, el juez federal Claudio Bonadio.que la ausencia de un correcto control generó a todos aquellos pacientes hemofílicos" que entre 1985 y 1992 contrajeron VIH y hepatitis C al aplicárseles factores de coagulación antihemofílicos importados de Estados Unidos y contaminados, destacó la fiscalía en su momento.Mángano sostuvo que "el Estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denominados factor VIII y IXque ingresaban al país".También advirtió que esos lotes de sangre contaminados que se usaron "previamente, dato que no debía pasarse por alto".