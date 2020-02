Un joven denunció que no lo quisieron operar en el Santojanni por ser VIH positivo

La respuesta del hospital

Una denuncia ante el INADI

Un joven de 21 años viviendo con VIH que el jueves pasado tenía que realizarse una cirugía programada en el Hospital Santojanni, denunció que el equipo médico se negó a llevar adelante la intervención al leer su historia clínica y a pesar de que su carga viral es "indetectable", según denunció la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap).Además, la organización acusó a uno de los médicos traumatólogos de "haberlo tratado muy mal, culpándolo de su estatus serológico y argumentando que no contaba con los trajes especiales" para atenderlo, algo que calificaron de "falaz" porque "los cuidados que deben tenerse son los mismos que con una persona seronegativa"."Por si esto fuera poco, los médicos a cargo de la intervención violaron la confidencialidad del diagnóstico, al decir frente a familiares y otras personas que se encontraban en la sala de espera, que no podían realizar la operación porque tenía VIH", explicó el comunicado de la Rajap.Fuentes del hospital sólo atinaron a decir este lunes a la tarde que "ya el paciente tiene fecha de cirugía" y en la institución "se han activado los mecanismos para revisar la totalidad de las acciones que llevaron al reclamo".El joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, debía someterse a una operación de rodilla para lo cual "había realizado ya los exámenes prequirúrgicos, y había informado previamente su serología, que también consta en su historia clínica"."El jefe de Infectología del hospital intentó que se lleve a cabo la operación, pero no fue escuchado", explicó el texto.Al repudiar el hecho, la Rajap argumentó que "este tipo de maltratos es la razón por la cual muchos seropositivos nos sentimos incómodos o no queremos declarar nuestra serología al buscar atención médica", y reclamaron "medidas urgentes" a las autoridades del hospital para terminar con este tipo de situaciones.En diálogo con Télam, el coordinador nacional de la red, Emir Franco, informó que el joven finalmente "se va a operar mañana" en el mismo hospital, según le fue transmitido por "la jefa de cirugía que se comprometió a estar presente" y al frente de "un equipo nuevo".No obstante, una delegación de la organización se iba a reunir esta tarde con funcionarios del INADI "para ver qué herramientas tenemos para denunciarlo como corresponde, porque no es el primer caso que escuchamos", dijeron."En un mismo acto se violaron derechos fundamentales: a la atención médica, a igual trato con igual consideración y respecto, a la dignidad y a la confidencialidad", dijo a Télam, por su parte, el Coordinador del Área de Promoción de Derechos de Fundación Huésped y miembro de su Comité de Bioética, Ignacio Maglio.El abogado especializado aseguró, además, que "no existe ningún protocolo que diga que tenés que tomar precauciones especiales para personas con VIH", y que "las medidas de bioseguridad son universales y obligatorias", es decir, son iguales para todos más allá de la serología que, por otro lado, "el paciente no tiene ninguna obligación de manifestar".En ese sentido, Maglio aseguró que "hoy hay evidencia suficiente de que indetectable es igual a instrasmisible", es decir que "cuando una persona no tiene evidencia de carga viral, no transmite el virus"."Por lo cual es una discriminación basada en una falacia de negarle atención a una persona por el mero hecho de vivir con el virus, del mismo modo que lo es impedirle ejercer la profesión a cirujanos o trabajadores de la salud que tienen VIH", dijo.Maglio abundó en su argumento que "no hay un solo caso registrado de transmisión de VIH de trabajadores de salud a pacientes como así tampoco de pacientes a trabajadores de la salud" durante una práctica médica en regla, y "los muy pocos casos de 'adquisición ocupacional del VIH' fueron accidentes donde no hubo medidas adecuadas de protección"."Es decir que el riesgo es prácticamente nulo porque indetectable es intrasmisible, y por la eficacia de las medidas de bioseguridad", dijo.Por su parte, el presidente de la Asociación Ciclo Positivo, Matías Muñoz, pidió "tolerancia cero con los casos de discriminación en todos los ámbitos, pero sobre todo en de la salud", y enfatizó que "las personas con VIH no somos focos infecciosos"."No es algo nuevo, no es un hecho aislado: las personas con VIH sufrimos constantemente la discriminación de los distintos servicios de salud y creemos que se tiene que poner el foco en las normas de bioseguridad que son para todos por igual, más allá del VIH y de la carga viral de cada una de las personas", concluyó.