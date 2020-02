Familiares de víctimas de Iron Mountain pediràn que los acepten como querellantes

El reclamo

Los procesados

El incendio

Familiares de las víctimas del incendio Iron Mountain marcharán mañana a las 10 hacia Tribunales para reclamar que la Cámara de Casación los acepte como querellantes en la causa que investiga la muerte de los 10 bomberos y rescatistas.Mañana desde las 11.30 en Talcahuano 612 se llevará adelante una audiencia en la Sala II de la Cámara de Casación Penal, donde los familiares pedirán ingresar en condición de querellantes ante los jueces Sarrabayrouse, Días y Morín, situación que les fue negada en las dos instancias anteriores."Estamos esperando la definición para ver si nos dejan ser querellantes a algunos familiares. Por ejemplo, en mi caso al ser hermana de Pedro (Baricola, una de las víctimas) no me dejan querellar, mi madre murió dos meses después del incendio", dijo a Télam Sandra Baricola, una de las familiares que marchará hacia Tribunales."Queremos que se siga manteniendo vigente el reclamo y que se inicie el juicio oral. Está comprobado que el incendio fue intencional", aseveró."No puede ser que los familiares de los bomberos no puedan participar como querellantes de una causa donde se investiga la muerte de sus seres queridos. Esta causa no puede quedar impune", aseguraron desde ese espacio en un comunicado.En la audiencia de mañana, la Cámara Nacional de Casación escuchará los alegatos contra la resolución de la Cámara Nacional en lo Criminal, que rechazó que los familiares fueran "parte" en el juicio.Por el delito de "incendio culposo seguido de muerte", en marzo de 2018 el juez en lo criminal Pablo Ormaechea procesó, sin prisión preventiva, a 12 ex funcionarios del gobierno local: Vanesa Berkowski, Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael Roldán.También fueron procesados cuatro directivos de la empresa y un encargado de la seguridad, en todos los casos con embargos multimillonarios de sus bienes pero sin prisión preventiva.El incendio del depósito de la multinacional, ubicado en Azara y Jovellanos, se produjo la mañana del 5 de febrero de 2014 y, mientras las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar procuraban extinguir el fuego, una pared de alrededor de 10 metros de altura se derrumbó hacia la calle.En el episodio murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, y Pedro Baricola, y, 12 días después, falleció también Facundo Ambrosoni.En la Legislatura porteña, diputados del Frente de Todos recibieron esta semana a los familiares y se comprometieron a acompañar su lucha e insistir al ejecutivo que aporte los documentos que aún no se encuentran, como el expediente de habilitación.De la reunión participaron los diputados Claudio Ferreño, Juan Manuel Valdés, Claudia Neira, Javier Andrade, Cecilia Segura, María Bielli, Matías Barroetaveña, Claudio Morresi y Laura Velasco, quienes coincidieron en señalar que "esta causa no puede quedar impune".