Llegan a Brasil los dos aviones con repatriados por el coronavirus de Wuhan

O Presidente Jair Bolsonaro enviou a seguinte mensagem aos brasileiros a bordo dos dois avies da FAB ao entrarem no espao areo nacional: @jairbolsonaro @ernestofaraujo @DefesaGovBr pic.twitter.com/4LckjMCn0r Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 9, 2020

El trayecto desde China duró más de 30 horas, con escalas en Urumqi (China), Varsovia (Polonia), Las Palmas (España) y Fortaleza, esta última ya en territorio brasileño, informó la agencia de noticias Efe.Al entrar en el espacio aéreo nacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio la bienvenida a las personas a bordo en un mensaje en el que agradeció el trabajo de las autoridades implicadas, una misión que calificó de "éxito"."Nadie se quedó atrás. Somos un solo pueblo, una sola raza, somos hermanos", dijo Bolsonaro en el mensaje divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que coordinó la evacuación junto con las carteras de Defensa y Salud, y las Fuerzas Armadas.Aunque en un primer momento Bolsonaro se opuso a repatriar al grupo de brasileños que estaban en Wuhan, luego cambió de opinión y decidió dar luz verde a la que se denominó "Operación Regreso a la Patria Amada".Los evacuados permanecerán ahora en cuarentena en el hotel de la base aérea de Anápolis, que ha sido adaptado para la ocasión.En caso de que alguno presente síntomas del coronavirus (2019-nCoV), que dejó en China al menos 811 muertos y más de 35.000 infectados, será inmediatamente trasladado en helicóptero al Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, a unos 140 kilómetros de Anápolis.En una nota oficial, Brasil agradeció en la víspera al gobierno chino por "autorizar prontamente el aterrizaje de las aeronaves brasileñas y facilitar los trámites necesarios para la evacuación de los brasileños y sus familiares".También expresó su reconocimiento a los Gobiernos de Polonia y España por la solidaridad prestada al permitir la escala de los aviones de la FAB tanto en el viaje de ida, como en la vuelta.En otro orden, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil emitieron una nota conjunta para desmentir a un artículo de Folha de San Pablo titulado "Brasil se niega a sacar a los sudamericanos del epicentro del coronavirus y lleva a los polacos".El comunicado señaló que "no hubo una negación discrecional con respecto a las solicitudes de apoyo, sino solo la imposibilidad logística de alojar a más de 80 personas, además de la dificultad práctica de transportarlas a sus diversos países una vez que llegaran a Brasil, o de mantenerlas en cuarentena en territorio nacional".En ningún momento, el Gobierno recibió "expresiones de disgusto de los países solicitantes", señalaron.En Brasil, según el último boletín del Ministerio de Salud, no hay casos confirmados, pero sí hay ocho que están bajo investigación en los estados de Sao Paulo (3), Río Grande do Sul (2), Minas Gerais, Río de Janeiro y Santa Catarina.