Una pasajera chilena contó cómo se vive en el crucero en cuarentena

Ximena Paredes, una mujer chilena que está a bordo del crucero Diamond Pricess que se encuentra en cuarentena en Japón por los 61 casos de coronavirus detectados, dijo que conoció al argentino que se contagió y fue trasladado en las últimas horas a un hospital y que el hombre “estaba saludable”.En diálogo con la señal de cable TN, Paredes contó que "el argentino infectado reside en Buenos Aires y es una persona mayor que estaba saludable" y que viajaba en el crucero junto a su pareja. "pero no estaba grave, el tema fue que su test salió positivo; por eso tuvieron que llevarlo para hacerle los chequeos”, agregó.Paredes indicó queque subió al Diamond Pricess en Tokyo ya infectado."El pasajero argentino tuvo la mala suerte de haber hecho un tour donde le tocó ir en el bus con él”, relató la mujer, que contó que, debido a la cuarentena impuesta, no pueden abandonar sus cabinas, deben tomarse la temperatura varias veces por día y recibieron mascarillas y guantes de manera preventiva.Paredes contó que había hecho amistad con la pareja argentina y con otra mexicana porque son muy pocos los pasajeros de habla hispana entre los 2666 viajeros que están en el crucero.Indicó que la esposa del argentino contagiado “no entendía por qué se lo llevaban porque estaba bien de salud, sin tos ni fiebre pero el test le dio positivo”. “Ella está en el crucero, en su cabina porque el test le dio negativo; nosotros junto a una pareja mexicana le estamos dando el apoyo; no está sola”, agregó.La mujer chilena que viaja junto a su marido recalcó quey que la familia argentina pudo dialogar con sus hijos.En la misma línea, destacó que. "Me impresiona lo bien que están haciendo con la comida; son 1.500 cabinas a la que llevar desayuno, almuerzo y cena”, remarcó.Por último, Ximena adelantó que, de no detectarse un nuevo caso,, según le informaron las autoridades del crucero.En tanto, José Luis Muñoz, otro pasajero a bordo, dijo a Crónica TV que "liberaron internet en el barco para que todos podamos comunicarnos con nuestros familiares".