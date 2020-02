No hay peligro de contagio con el argentino que contrajo coronavirus, aclaró el Gobierno

Solá: "Especialistas dicen que el tema va a ser controlado"

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo hoy que "no existe ningún tipo de peligro con el ciudadano argentino que contrajo coronavirus" a bordo del crucero Diamond Princess, que está en cuarentena en Japón, y acotó que "cuando le den el alta estará curado y no existe posibilidad de contagio".El ministro hizo esas declaraciones al término de una reunión interministerial de seguimiento sobre el coronavirus que se hizo en la Casa de Gobierno.El funcionario participó del encuentro junto a otros funcionarios para analizar el tema del coronavirus tras conocerse queLa reunión comenzó cerca de las 12:45 en el salón Sur de la Casa Rosada, informaron a Télam fuentes oficiales. Según lo anunciado por el canciller Felipe Solá, el encuentro se realiza con el objetivo de "informar dentro del Gobierno y hacia afuera" al respecto del coronavirus.En declaraciones en el aeropuerto de Ezeiza al llegar a la Argentina junto al presidente Alberto Fernández, el canciller señaló que "especialistas muy importantes dicen que el tema va a ser controlado" y destacó la importancia de "aguardar la información que surja del Ministerio de Salud"."Todo lo que sea para proteger está bien; la idea es prevenir y no cambiar la vida por eso", agregó en relación al coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, con un saldo hasta el momento de 636 muertos y 31.161 contagiados diagnosticados, de acuerdo con datos oficiales del gobierno chino.