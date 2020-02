Recuerdan en las redes a Pérez Volpin a dos años de su muerte con pedidos de justicia

La periodista Débora Pérez Volpin fue recordada en las redes sociales al cumplirse dos años de su muerte tras sufrir un paro cardíaco cuando le estaban realizando una endoscopía en el Sanatorio La Trinidad el 6 de febrero de 2018.Enrique Sacco, su última pareja, escribió en su cuenta de Instagram: "Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018".El texto incluye un video en que el ven imágenes de la periodista acompañadas con el tema Can´t take my eyes de fondo que fue interpretada por hija de Pérez Volpin, Luna."El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena", sostuvo el periodista.Sacco afirmó que "Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna; por siempre mis hijos del corazón".En Twitter bajo el Hashtag #Justiciapordébora fue recordada por compañeros de trabajo y del ámbito de la política.El periodista de Clarín, Marcelo Bonelli, twitteó: "Homenaje a Débora Perez Volpin anoche en @adosvoces_tn, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Hoy más que nunca, seguimos exigiendo #JusticiaPorDebora."Dos años sin Débora. Somos muchos los que te extrañamos, te queremos y seguimos pidiendo justicia. El juicio confirmó lo que su familia siempre dijo. Ahora exigimos que no quede impune el accionar ilícito de la clínica. Esto no puede repetirse. JusticiaPorDebora", escribió en su cuenta el senador nacional de la UCR por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, quien fue el responsable de llevar a la política a la periodista de Clarín que había asumido su banca en diciembre del 2017 para el período 2018-2021.El legislador del bloque Evolución, Marcelo Guouman, escribió también en Twitter: "A dos años de la muerte de nuestra compañera Débora Pérez Volpin. Seguimos pidiendo Justicia. #justiciapordebora".Gonzalo Asís, periodista de TN, twitteó que "hace 2 años no está más entre nosotros.Fue una gran periodista, formada en la universidad, comprometida con su país, con convicciones". #justiciapordebora.Por la muerte de Pérez Volpin fueron condenados el endoscopista Diego Bialolenkier fue condenado esta noche a 3 años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión, y la anestesista Nélida Puente fue absuelta.En tanto, el director médico del sanatorio de la Trinidad de Palermo, Roberto Martingano, fue citado a declarar como imputado para el 13 de febrero próximo por la jueza en lo criminal María Fabiana Galletti.La magistrada también citó como sospechosas a las instrumentadoras Miriam Frías y Claudia Balceda, quienes deberán concurrir el el 14 y el 17 del mismo mes, respectivamente.