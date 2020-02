Lanzan una campaña en busca de un donante de corazón para una niña de 3 años

Mara Hollamann de Paran naci con una cardiopata congnita compleja, en sus 3 aos de vida pas por 3 operaciones, y su corazn no da para mas y necesita urgente un transplante cardaco.

La familia de Mara Hollman, de 3 años, quien padece una cardiopatía congénita y se encuentra en lista de espera "emergencia A nacional" del Incucai, después de ser sometida sin éxito a tres cirugías, lanzó una campaña en busca de donantes y harán el domingo una bicicleteada "para concientizar".Mara, nacida en Paraná, Entre Ríos, fue sometida sin éxito a tres cirugías."Nació el 10 de junio de 2017 con una cardiopatía congénita compleja detectada al cuarto mes de gestación y a los nueve días de vida tuvo su primera cirugía a corazón abierto", contó a Télam Gerardo, el papá de la nena.Desde entonces ya sobrepasó tres intervenciones, todas en el Hospital Italiano, la última en mayo del año pasado con un posoperatorio complejo."Venía bien y estable" pero en noviembre le encontraron una insuficiencia cardíaca severa y a partir del 20 de diciembre encabeza la lista de emergencia nacional del Incucai, explicó el papá de Mara.La búsqueda de un donante para salvar la vida de Mara movilizó una campaña en las redes sociales con el hashtag #UnCorazónParaMara.A la campaña se sumaron la Red Solidaria y artistas como Alejandro Lerner, Víctor Heredia, Javier Calamaro y los Midachi, entre otros.El próximo domingo, en la localidad entrerriana de Crespo, de donde es oriunda Analía, la mamá de Mara, tendrá lugar una bicicleteada que unirá Crespo con Aldea San Miguel pedaleando para "concientizar sobre la donación de órganos" y que este año lleva por lema: "Un corazón para Mara"."Al tratarse de una donación pediátrica -dijo Gerardo a Télam- necesita de la autorización de uno de los padres del posible donante".Por eso, dirigiéndose a los potenciales donantes Gerardo expresó: "A los padres que estén atravesando tal vez la situación más difícil de su vida, como es la pérdida de un hijo, nosotros compartimos esos mismos sentimientos y los comprendemos, ellos perdieron a un hijo y nosotros perderemos a Mara si no aparece un corazón, de ahí que les rogamos que piensen en la donación de órganos".Y concluyó: "La vida continúa, ahí no se terminaría todo. Mara seguiría con vida, como tantos otros, y ella ya no sería solo nuestra, sino también de otro, porque dentro de ella llevaría esa partecita de su ángel donante".La nena, su hermana de 8 años y sus padres se instalaron en Buenos Aires, en las cercanías del Hospital Italiano donde tendría lugar la intervención, una vez que llegue el esperado corazón para que Mara pueda seguir viviendo.Para difundir la situación de su hija, los padres crearon la cuenta de Instagram @uncorazonparamara y tienen como teléfono de contacto el 0343-4197767.