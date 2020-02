Parquímetros: suspenden la audiencia y presentan un proyecto para frenar su expansión

El pedido

Importante: Hace instantes se firm la resolucin que concede la medida cautelar que presentamos con @myriambregman para suspender la audiencia que pretenda aumentar el costo de los parqumetros mas de un 100%. Un importante freno a ese enorme negociado Alejandrina Barry (@Barry__Ale) February 6, 2020

Proyecto

El @gcba desea aumentar la red de parqumetros y elevar la tarifa. Desde @TodosCaba presentamos un proyecto para derogar la extensin del estacionamiento pago. Los espacios pblicos son un derecho de los vecinos,no una fuente de privatizacin y recaudacin. pic.twitter.com/fY8WY7becs — Matas Barroetavea (@mbarroetavena) February 6, 2020

La justicia porteña hizo lugar a un pedido presentado por diputadas del Frente de Izquierda para suspender la audiencia pública prevista para el viernes para discutir el aumento en la tarifa de los parquímetros, mientras el Frente de Todos presentó un proyecto para derogar la ley que permite expandir el sistema "a 14 de las 15 comunas" de la Ciudad.La medida judicial fue adoptada por el juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario a cargo de Roberto Gallardo haciendo lugar al pedido realizado por las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, quienes solicitaban la suspensión de la audiencia pública convocada para el viernes al mediodía en Humberto I 250.La medida judicial fue adoptada por el juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario a cargo de Roberto Gallardo haciendo lugar al pedido realizado por las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry, quienes solicitaban la suspensión de la audiencia pública convocada para el viernes al mediodía en Humberto I 250.En el escrito presentado esta semana, las legisladoras del PTS habían impugnado el decreto del Gobierno porteño 11/20 publicado en el Boletín Oficial, convocando a la audiencia, a la que, por los "errores" apuntados, calificaron de "insanablemente nula".Según la resolución judicial, "se trata de un error esencial, que afecta insanablemente la validez de la convocatoria, dado que quienes como las actoras quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria".El bloque del Frente de Todos presentó un proyecto que busca, entre otros puntos, derogar la extensión de la red de parquímetros y, atendiendo al vencimiento de la adjudicación, su estatización."El proyecto, que está firmado por todo el bloque, apunta a dos cuestiones. La primera a derogar la ampliación de la red que, como sabemos (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta quiere llevar a 14 de las 15 comunas. El otro de los puntos es que el gobierno pase a hacerse cargo del servicio, que está con una concesión vencida", dijo a Télam la diputada Lucía Cámpora.Desde ese bloque afirman que el Ejecutivo porteño pretende aumentar la tarifa un 66 por ciento, pasando el precio de la ficha de $15 a $25 y que además podrá llevar el sistema de estacionamiento medido a 14 de las 15 comunas de la Ciudad, elevando el número total de 4.000 a 86.768 medidores.Esa expansión territorial, explicó Cámpora, llevará parquímetros a barrios que, por otra parte, tienen déficits en materia de transporte público. "Larreta plantea que se busca desalentar el uso de auto, con lo que estaríamos de acuerdo, pero si no se mejora el sistema integral no se va a desalentar nada, sino que los ciudadanos van a tener que pagar más porque no tienen otra opción", señaló la diputada."Al mismo tiempo que se pretende expandir la red, aumentar la tarifa y la del acarreo -algo que ya hizo Larreta- queremos discutir en qué condiciones se da el trasporte público en la Ciudad", agregó.Respecto del servicio de acarreo, Cámpora dijo que las concesiones están "absolutamente vencidas y pedimos que se haga cargo el gobierno que no es, ni más ni menos que cumplir la ley". "El proceso licitatorio está frenado desde 2018, que está plagado de irregularidades: la apertura de los sobres (de ofertas) se prorrogó cuatro veces. Es muy irregular", subrayó.En ese sentido, desde el bloque aclararon que "el Gobierno aumentó la tarifa por acarreo sin pasar por audiencia pública, llevándola a $3.000, monto que deben pagar los usuarios además de la multa por la infracción y el monto por 'estadía' en la playa".