Coronavirus: el ministerio de Salud porteño descartó un posible caso

El Ministerio de Salud porteño afirmó que "no existen elementos" para sospechar que un hombre internado desde hace 48 horas en el Hospital Zubizarreta de la ciudad de Buenos Aires tenga coronavirus ya que "no ha visitado China ni tuvo contacto con casos confirmados de infección".La cartera, en un comunicado que firma el director del hospital, Fernando Ventura, afirma que el hombre "tampoco ha estado en un Centro de Salud de país alguno donde se hayan reportado infecciones asociadas al virus antes mencionado".El abogado, según el comunicado, afirmó que "trabaja en un estudio jurídico donde realizan trámites a ciudadanos del país asiático y a pesar de no tratarse de un caso sospechoso, se decidió tomar las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud".Voceros de la cartera de salud explicaron que no obstante se aplicó el protocolo para casos de alerta y que "se le están realizando los estudios correspondientes".Indicaron que la guardia del hospital porteño se mantiene activa y abierta al público, y aclararon que el paciente "está aislado".Por su parte, la embajada de China en el país advirtió en un comunicado, también emitido esta tarde, que "ninguno de los diplomáticos y empleados de esta misión se encuentra en cuarentena por síntomas similares al nuevo coronavirus"."Esta embajada aclara con total seriedad y responsabilidad que ninguno de los diplomáticos y empleados de esta misión se encuentra en cuarentena por los síntomas similares al nuevo coronavirus", agregaron.