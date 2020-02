Las mejores formas de proteger tus datos frente a los ciberataques

Las características de los ciberataques

Un estudio reciente realizado por la consultora Ipsos para Microsoft Argentina reveló que un 29% de las empresas han sido víctimas de un ciberataque. Pero más del 70% cree que no sufrirá alguno.Además, los encuestados indicaron que no está dentro de sus planes tomar medidas o hacer inversiones en ciberseguridad. En el caso de las empresas, sólo un 17% cuenta con especialistas en el tema.Al respecto, Ignacio Conti, especialista en ciberseguridad de Microsoft Argentina y Chile explicó que existen cuestiones a las que no le estábamos dando la importancia que tienen como lo es el, un método que utilizan los ciberdelincuentes para apoderarse de datos sensibles de las personas, como lo son las diferentes contraseñas que utilizamos a diario, con fines maliciosos.El especialista también alertó sobre el, que es una estafa de correo electrónico o comunicaciones dirigida a personas, organizaciones o empresas, para instalar, un software malicioso en los dispositivos de uso diario.“Con este marco de situación las estadísticas indican que un 3% de los usuarios continúan haciendo click en un enlace engañoso y sus datos son vulnerados por las organizaciones ciber criminales”, indica el especialista.Para graficar la situación Conti explicó: “Una empresa puede tardar 100 días en detectar que se halla bajo un ciberataque y un atacante puede demorar de 24 a 48 horas en tomar el control de la red de esa empresa”.Para estar alerta en este tema, el especialista propone algunos puntos a tener en cuenta:• Un ciberataque puede tener un costo de casi 4 millones de dólares. Por lo cual citando estas cifras el tomar acciones para protegerse tiene lógica. Los costos en el mundo por cibercrimen estimados para el año 2022 son de 8 trillones de dólares”.• La protección representa una ventaja comparativa frente a sus competidores.•Los atacantes ya no son personas aisladas sino que existe una industria, se trata de empresas que se dedican a esto y con gran financiamiento, debido a las enormes ganancias que se obtiene de la venta y tráfico de datos en el mercado negro.Sebastián Stranieri, CEO de VU, empresa dedicada a la ciberseguridad, brindó algunos consejos que los usuarios deben tener en cuenta para proteger sus cuentas• Revisar el estado crediticio.• Chequear los status de las cuentas bancarias.“Todo lo que engloba a nuestras cuentas y movimientos financieros son los que nos afectan de modo instantáneo y tiene consecuencias en el corto plazo, dice Stranieri.• Tener atención cuando se presenta la tarjeta de la obra social o medicina prepaga. Ambas identificaciones tienen un alto valor en el mercado negro.• No publicar en redes sociales fotos de tarjetas de acceso o permisos de entrada.• Cambiar con frecuencia las contraseñas de los diferentes dispositivos.