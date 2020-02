Desde el Ministerio de las Mujeres destacan los avances en los protocolos

Flavia Delmas

La subsecretaria de Políticas contra las Violencias por razones de género de la provincia de Buenos Aires, Flavia Delmas, destacó hoy la labor que realiza el Ministerio en relación a la prevención de la violencia y la articulación con la cartera de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), mediante la revisión de protocolos y capacitaciones que permitirán "construir mecanismos de procedimientos necesarios para erradicar las violencias"."Estamos viendo una respuesta muy comprometida con estos temas desde el lado del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario, y también desde los municipios en los que tuvimos muy buena recepción", señaló hoy Delmas en diálogo con Télam.En esa línea, subrayó el interés de "construir todos los mecanismos de procedimientos claros y necesarios para que quede institucionalizado cómo movernos, y para que que cuando nos vayamos quede asentado como una orientación de política pública. Es necesario que nos articulemos y lo estamos haciendo, ya que hemos tenido un muy buen trabajo con Seguridad".La funcionaria destacó que en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense que dirige Estela Díaz "hay varias líneas de trabajo con Seguridad, todas deben estar protocolizadas, primero revisamos los protocolos existentes, ya que este nuevo Ministerio nos abre a revisar todas las violencias contra las mujeres y diversidades, y luego de la revisión, trabajamos en aquellas articulaciones que aún no cuenten con protocolo, que son las que deben ser protocolizadas".Así, indicó que al iniciar las revisiones detectaron, por ejemplo, que "había 10 hombres considerados de alto riesgo por el Poder Judicial con solicitud de tobillera, de un dispositivo que es de doble comando monitoreado por el SPB, que no eran encontrados"."Nos acercamos para hablar sobre eso, cuáles eran los mecanismos de búsqueda de esas personas. Nos decían que esos sujetos violentos que tenían pedido de aplicar la tobillera no eran encontrados, y a partir de reuniones que hemos tenido con Seguridad de a poco vamos consiguiendo que los ubiquen y les coloquen las tobilleras", relató.De 10 hombres buscados, ya tres se lograron ubicar y aplicar la tobillera monitoreada por el SPB, dijo la funcionaria y remarcó que "eso es prevención".Como parte de las revisiones, también mencionó el trabajo en conjunto para el funcionamiento de las Comisarías de la Mujer en la provincia y la dificultad con la que se encontraron al existir todavía una ley basada en violencia familiar que permite "que mujeres denuncien y también sean denunciadas".En cuanto a nuevas capacitaciones, marcó la urgencia de iniciar la aplicación de la Ley Micaela para las fuerzas de seguridad y toda la Administración Pública, y adelantó que la misma se anunciará los días próximos cuando también se presente la conformación de un Consejo de Políticas Transversales."A partir de la aplicación de la Ley Micaela, con perspectiva de Género y Derechos Humanos comenzará la capacitación desde el Poder Ejecutivo bonaerense para luego bajar a toda la administración, pero se iniciará con capacitaciones para la gobernación de la provincia", adelantó.