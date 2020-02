A cuatro años de la partida de Lohana Berkins

Tejedora de puentes

Hoy hace 4 aos que nos falta Lohana Berkins, una activista trans que hizo mucho por el reconocimiento de la identidad de gnero y por la igualdad de oportunidades y derechos de las personas trans. Queremos contarte quin fue y cmo vivi para hacer de este un mundo ms justo. pic.twitter.com/UKAaCW7nap Mujeres, Gneros y Diversidad (@MinGenerosAR) February 5, 2020

El carnaval de las travas

Pionera

Sin duda para nuestra generación, Lohana significa un horizonte de lucha trava por los derechos humanos en Argentina” Alba Rueda

El cielo de las travas

"No precisaba ninguna máscara, porque el cuerpo de las travestis es pura enunciación política"”

Cesar Cigliutti

Se cumplen hoy cuatros años de la desaparición física de Lohana Berkins.Berkins fue pionera en reclamar, en 2002, ser inscripta en la escuela porteña Normal 3 con su nombre elegido y lo consiguió;En 2013 tuvo a cargo la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, del observatorio que funciona en el Consejo de la Magistratura porteño."Lohana fue sin lugar a dudas una de las activistas que abrió la puerta del feminismo para pensar los cuerpos travestis y trans, las ciudadanías travestis, su participación en las agendas sociales y políticas que tenían que ver con la misma estructura de violencias del patriarcado", relata a Télam,La funcionaria detalló aristas de su vida que le marcaron pulso al movimiento feminista latinoamericano: "Fue una lideresa que marcó una textura en el feminismo, que habló sobre la violencia que viven las personas atravesadas por las condiciones de exclusión, de pobreza y sexualidad y eso sobre todo se ve en la idea de ciudadanía travesti y en las intersecciones, los cruces, entre clase, raza y género".La Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se fundó en 2005, principalmente con mujeres a la cabeza. Y Lohana estuvo en ese espacio desde un primer momento, "sabiendo que los cuerpos travestis y trans y las disidencias tenían que estar unidas en el feminismo", continúa Gómez Alcorta., encontró en Lohana, "una bisagra respecto a nuestra mirada de la diversidad sexual".Hace algunos años, Díaz y Berkins compartieron un hecho político clave para el futuro del feminismo como es hoy: "Una imagen potente de ella es la que compartí en un Encuentro Nacional, donde la echaron de una escuela por ser trans, por no ser biológicamente mujer. Varias nos fuimos con ella. En un acto de denuncia politica, que fue pionero y anticipatorio respecto a lo que hoy es denominacion del Encuentro de Mujeres, Lesbianas Travestis y Trans".. A Lohana la conoció antes de la adolescencia . "Ella iba a la casa de mi vecina Leila, que es una travesti matancera, y que había sido la primera trava que conoció cuando vino de Salta a los 14 años", cuenta Guimaraes a Télam.De chica pasaba y veía cómo se sentaban a tomar mate, a reirse, y a prepararse para los carnavales en el patio delantero de Leila. "Empecé una amistad con La Berkins mediante otras compañeras y más de adolescente, cuando empecé a estar en situación de prostitución a los 16 años".Guimaraes la definía como alguien que irrumpió y rompió con los discursos hegemónicos biologicistas: "Dio una nueva perspectiva, siempre desde el territorio, desde la experiencia vivida colectiva con otras travas y otras mujeres, que siempre estuvimos hermanadas".. Nació en Salta, como Lohana. "La conocí en el Gondolin, llevando cajas de alimentos que ella conseguía para las pibas", relata Rueda. El Gondolin es un hotel en la ciudad de Buenos Aires donde muchas migrantes travestis de las provincias, van a residir y a buscar una nueva oportunidad al reunirse con otras travestis, pensando los modos de supervivencia.Rueda recuerda cómo era transitar las violencias institucionales en esos años: "Fueron épocas difíciles porque ya habían desplazado a las travestis de Palermo a las zonas rojas de Buenos Aires y ese movimiento había provocado muchas modalidades de violencias para las compañeras, siempre con el gobierno de la Ciudad y Nacional en una actitud criminalizante hacia las travestis y trans. Lohana organizaba y resistía desde su accionar en la legislatura".Lohana Berkins trabajó como asesora en el parlamento porteño entre 1998 y 2002. Fue la primera travesti de la historia argentina empleada en el Estado.Guimaraes piensa en el legado de su amiga. Hay mucho para transmitir. No deja de enumerar hitos, pero remarca uno en particular: "Una de las cosas más importantes que dejó fue nuestra ley de Identidad de Género, que es de avanzada, pionera, que rompe todos los discursos patologizantes y que vino a decirle a la OMS: ´Nosotras somos como nos definimos, nos autopercibimos y eso no se discute´".Rueda reconoce en Lohana, el puntapié para un movimiento social en Argentina y en Latinoamérica: "Ella supo construir gran parte de los movimientos sociales y enriquecerlos"."Su fallecimiento, como el de Diana Sacayan dejaron huecos enormes que se van llenando desde las respuestas colectivas y la continuidad con su inmenso legado", lamenta Estela Díaz y confiesa que lo que extraña "enormemente" es su sonrisa y el humor infinito con que abordaba cada situacion, por mas problemática que fuera. "Es de las imprescindibles", cierra la entrevista con Télam.Cesar Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), donde Berkins comenzó su militancia en los años '90, recordó que ella "tuvo la inteligencia y la audacia de plantarse ante una comunidad de gays y lesbianas que no había registrado suficientemente a las personas trans, para tomar el lugar que ni siquiera se habían animado a exigir"."No precisaba ninguna máscara, porque el cuerpo de las travestis es pura enunciación política. No hay consuelo. Este adiós desde la CHA es puro amor", agregó el dirigente.Berkins se oponía a reconocer a la prostitución como un trabajo. Ella misma había estado en esa situación.Una hepatitis C que se complicó en meses la desgastó.