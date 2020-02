Frederic prometió "apoyo incondicional" a familiares de víctimas de Iron Mountain

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic comprometió este martes su apoyo incondicional a los familiares de las víctimas del incendio del depósito de Iron Mountain, que ocasionó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, tragedia de la que mañana se cumple el sexto aniversario sin que se haya podido encontrar a los responsables.Frederic, al recibir a los familiares, expresó el "apoyo incondicional del Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina en la búsqueda de la verdad, siempre en el marco de la estricta división de poderes".Los familiares coincidieron en destacar que "es la primera vez que una autoridad nacional nos recibe" y que nos dice que "se iba a ocupar personalmente de la causa".Sandra Barícola, familiar de uno de los bomberos fallecidos, dijo a Télam que esta recepción de la ministra "se da en el marco de la decisión de Casación de fijarnos una audiencia para el 10 de febrero próximo en la que resolverá si nos va aceptar como querellantes"."La ministra nos dijo que iba a ocuparse de la causa, hasta ahora los familiares seguimos adelante como hemos podido con muchas vueltas en la Justicia, recibimos mucha contención de parte del equipo de la ministra", expresó Barícola.La Cámara de Casación Penal de la Nación resolverá, el próximo 10 de febrero, si los familiares de las víctimas del incendio en la planta de Iron Mountain pueden o no ser reconocidos como querellantes en el juicio oral y público a los 17 imputados, explicó hoy el abogado de las familias, Javier Moral.Moral explicó el estado actual en el que se encuentra la causa del siniestro al que denominó "incendio pedido, como se llama en la jerga, cuando las pericias claramente demuestran que fue a todas luces intencional", expresó."Después de una profunda batalla -precisó Moral- las víctimas, a las cuales yo represento, logramos que la justicia de instrucción, junto con un trabajo intenso de la fiscalía, dicte el procesamiento de los 17 imputados. Encontrándolos responsables del delito 'estrago doloso seguido de muerte'", precisó el letrado en declaraciones a Radio Gráfica.La mañana del 5 de febrero del 2014 un incendio de grandes proporciones ocurrió en el depósito que la empresa multinacional Iron Mountain poseía en la esquina de Azara y Jovellanos, donde acudieron varias dotaciones de bomberos.Mientras se extinguía el fuego en el interior una pared de diez metros de alto de derrumbó hacia la calle y aplastó a ocho bomberos y a dos agentes de Defensa Civil.Las pericias pusieron en duda los mecanismos de la empresa para extinguir las llamas y lo que pretende probar la querella es que se trató de un incendio intencional."Esta reunión fue muy gratificante para todos nosotros ya que sentimos que no estamos solos, durante el gobierno anterior así lo sentimos ya que cambiaron al juez y percibimos que se estaba manipulando la causa ", destacó Sandra Barícola.Indicó que "la ministra nos dijo que se iba a analizar la continuidad de la empresa en el país ya que no entendemos como una empresa que causó este verdadero desastre puede continuar operando" y aseguró que durante todo el gobierno de (Mauricio) Macri la causa tuvo más vueltas que idas".Por su parte, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fucks, quien como diputado porteño se ocupó del caso, aseguró que "hay una percepción de los familiares de cierto olvido. Todavía no se ha llegado a un fin sobre cuál ha sido la causa del incendio ni tampoco sobre quiénes son los responsables".Indicó además que mañana habrá una acto en el Departamento Central de Policía "que se vuelve a hacer después de haber estado discontinuado en la gestión anterior y queremos desarrollarlo para marcar fuertemente nuestro acompañamiento a los familiares de las víctimas".Como consecuencia del incendio de la planta de Iron Mountain perdieron la vida Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, y Pedro Barícola, mientras que doce días después también falleció Facundo Ambrosoni.