Jimena Barón, en el centro de la polémica sobre la prostitución por un afiche

Mientras est privilegiada hace apologa de la prostitucion, detrs de los papelitos hay pibas violadas, drogadas y explotadas. Otras asesinadas como Johana Ramallo.

La banalizacion de una de las instituciones patriarcales ms aceptadas como es la prostitucion nos mata! pic.twitter.com/nPlPugzyPB Florencia Guimaraes (@furiatrava) February 4, 2020

La cantante Jimena Barón, reconocida como J Mena, nuevamente logró ubicarse en el centro de la polémica tras poner en marcha una campaña de publicidad que consistió en empapelar la ciudad con una foto suya acompañada por un teléfono celular, imitando los "papelitos" que se ven en la vía pública con números de mujeres en situación de prostitución, para promocionar su nuevo tema “Puta”, que aún no fue difundido.Esta acción de marketing que desarrolló la actriz recrudeció la polémica que desde hace años gira en torno de la legalización o no de la prostitución y que se discute en el feminismo, donde las "abolicionistas" la consideran como lugar de explotación, violencia y sometimiento, mientras que las "regulacionistas" creen que es una práctica que es necesario regular.En ese sentido, la activista travesti, sobreviviente del sistema prostituyente, Florencia Guimaraes, escribió en Twitter: “Mientras esta privilegiada hace apología de la prostitución, detrás de los papelitos hay pibas violadas, drogadas y explotadas. Otras asesinadas como Johana Ramallo. La banalización de una de las instituciones patriarcales más aceptadas como es la prostitución nos mata".Otra mujer que estuvo en situación de explotación sexual, Sonia Sánchez, autora de "Ninguna mujer nace para puta", publicó la foto de Barón a su cuenta oficial de Facebook y comentó: “La prostitución no es trabajo. Llamá al 145, no seas cómplice”.El nombre de la cantante fue tendencia en redes y fue entonces cuando decidió reunirse con Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina que defiende el "regulacionismo", un encuentro que Barón difundió con una foto en su Instagram sin dar explicaciones.Tras ello, y debido a la polémica generada, la cantante realizó un posteo en el que denunció haber sido amenazada y pidió disculpas "si hirió" alguna susceptibilidad.“Me hago absoluto cargo sin dejar lugar a la casualidad de la campaña de promoción que decidimos hacer. Quisimos ver a dónde iba la cabeza de la gente viendo simplemente un póster con una imagen mía sexy, un pancho y un número de teléfono que al llamar avisaba un mensaje con mi voz que hay un nuevo proyecto en camino”, escribió la actriz.“Por supuesto sabíamos que generaría confusión y era la idea. ¿Qué trasmite una mujer así? ¿Qué folletos están bien y cuáles están mal? Para alegría de muchos, les tiro una dato, no fui muy original. No soy la primera en hacerlo, es algo que ya se hizo antes, solo que jamás había generado polémica seguramente porque sí soy la primera mujer que lo hace”, se cuestionó, tras dejar en claro su posición.Y en otro apartado de su extensa reflexión, se preguntó: “¿Pensaron realmente que iba a dejar afuera a las mujeres que están orgullosas de ser trabajadoras sexuales? Sin un maldito derecho ni nada ni nadie que las reconozca y las cuide. ¿Pensaron que me daría miedo hablar de estas mujeres? Que trabajan en la calle y llevan guita a la casa con la misma dignidad que lo hacés vos en tu trabajo. No pensé que la hipocresía sería tan extrema”.Barón pidió disculpas y se manifestó en contra de la trata de personas: “No quita mi explicación de cómo fueron y son las cosas, mi necesidad y deber de pedir sinceras disculpas si el método con el que intentamos hacerlos, replantearse cosas y debatir, hirió algún tipo de susceptibilidad y llevó a pensar que estaríamos a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas”.Y en la misma publicación lamentó el hecho de sentir la responsabilidad de explicar sus intenciones cuando hay “tantos hombres sacando material aberrante” y que “siguen con sus vidas sin decir una mierda, libres, impunes, amados e idolatrados”.Respecto de su nuevo tema, que ocupó parte de su texto y que se llamará “Puta”, la cantante sostuvo que es una palabra que “está en todos lados, que significa muchas cosas. Totalmente naturalizada y pronunciada en boca de los cantantes, hombres más famosos y exitosos del mundo, del mainstream, intentando dejar a la mujer en un lugar pequeño, inferior”.Si bien aún no tiene fecha de lanzamiento, subrayó: “Puta es cool cuando adorna un rapero. Puta es una mujer fácil, rápida, que disfruta liviana y descaradamente del sexo, de ella, de él, de quienes quiera. Puta es una falta de respeto, un insulto. Si como mujer sintieras orgullo de ser puta, sos una vergüenza, no sos mujer, sos una puta”.No es la primera vez que Jimena Barón está en el epicentro de una polémica, reacción esperable si se hace de las redes sociales una ventana a la intimidad cotidiana.Así pasó con el video que publicó hace cinco días, en el que recomendó un método para bajar de peso y también lo fue cuando en diciembre pasado difundió otro en el que bailaba en ropa interior junto a su hijo.