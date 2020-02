Iron Mountain: Familiares de las víctimas piden ser reconocidos como querellantes

Uno de los homenajes a los bomberos

Los 17 imputados son responsables del delito de 'estrago doloso seguido de muerte'” Javier Moral

La Cámara de Casación Penal de la Nación resolverá, el próximo 10 de febrero, si los familiares de las víctimas del incendio en la planta de Iron Mountain pueden o no ser reconocidos como querellantes en el juicio oral y público a los 17 imputados, explicó hoy el abogado de las familias, Javier Moral.El letrado explicó el estado actual en el que se encuentra la causa del siniestro al que denominó "incendio pedido, como se llama en la jerga, cuando", expresó."Después de una profunda batalla -precisó Moral- las víctimas, a las cuales yo represento, logramos que la justicia de instrucción, junto con un trabajo intenso de la fiscalía, dicte el procesamiento de los 17 imputados. Encontrándolos responsables del delito, 'estrago doloso seguido de muerte'", precisó el letrado en declaraciones a Radio Gráfica.Sobre los imputados, Moral explicó que "primero. Entre las que tenemos al vigilador, una persona que en 9 oportunidades cortó la alarma sistemáticamente. Luego tenemos varios funcionarios del gobierno de la Ciudad, que extendieron una habilitación a pesar de no contar con un certificado de operatividad y otras cuestiones que son básicas para que funcione una firma con este objeto en este lugar, y luego directivos de la Empresa quienes básicamente, planes de contingencia, para que eventualmente no ocurriera lo que finalmente ocurrió".El abogado dijo que "este es uno de los pocos casos en los cuales la justicia se había puesto los pantalones largos y había aceptado a las víctimas y a los familiares de las víctimas para que pudieran querellar, cuando generalmente los delitos de lavado de dinero están reservados a organismos como la UIF y la AFIP"."Sin embargo -continuó Moral- después de que avanzamos y logramos varios objetivos, ellos comenzaron una serie de planteos para lograr quitarnos de la querella"."En una situación bastante extraña -relató el abogado- la misma sala, pero con otra integración, unos jueces con otra mirada, con un mes de diferencia, resuelve lo contrario, inhabilitando a los familiares a litigar contra los presuntos, lo que motivó esta apelación, este recurso casatorio ante el máximo tribunal penal de la nación", dijo Moral. De ahí que el próximo 10 de febrero sea considerada "una fecha clave", por el abogado.La máxima autoridad penal de la Nación "escuchará los alegatos de la querella y deberá resolver si los familiares de las víctimas pueden estar presentes enpara que los podamos acusar, los puedan enjuiciar y eventualmente los puedan condenar", indicó.Este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, recibía a los familiares de las víctimas del incendio del depósito que la empresa Iron Mountain y mañana, 5 de febrero, fecha en el que se cumple el sexto aniversario de la tragedia, se realizará un acto en el santuario levantado sobre la calle Jovellanos, casi esquina Quinquela Martín, donde funcionaba el depósito en el barrio porteño de Barracas.