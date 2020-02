Coronavirus: la OMS lanza medidas para combatir la "epidemia informativa"

Cuando hay cuestiones que todavía se desconocen, como es el caso del nuevo coronavirus, la gente intenta llenar esos vacíos con diferentes tipos de información” Sylvie Briand

"La difusión de rumores e informaciones inexactas es un fenómeno real con el que hay que lidiar desde el principio", declaró este martes la directora del área de preparación para urgencias infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, Sylvie Briand, en referencia a la "epidemia informativa" en torno al coronavirus.Los casos en todo el mundo ascienden a 20.630 confirmados y la mayoría de los contagios siguen produciéndose en China, con 20.471 confirmados y con al menos 425 personas muertas a las que se suman una víctima mortal en Filipinas y otra en Hong Kong, informó hoy el sitio de noticias de las Naciones Unidas.En el resto del mundo, 23 países reportaron casos, aunque todavía no hay contagios confirmados ni en África ni en Latinoamérica.Por esta razón, la OMS considera que no se puede hablar aún de una pandemia, término que se utiliza cuando una nueva enfermedad se propaga por todo el mundo.“Es una epidemia con múltiples focos e intentaremos frenar la transmisión en cada uno de esos focos”, precisó Briand.Briand explicó que "cuando hay cuestiones que todavía se desconocen -como es el caso del nuevo coronavirus- la gente intenta llenar esos vacíos con diferentes tipos de información".También subrayó que es "una información inexacta indicar que el virus podía ser transmitido por personas sin síntomas, creando la impresión de que el virus se encuentra en el aire".Para contrarrestar esta ola de rumores y desinformación, según lo informado por la agencia Efe, el equipo de Briand intenta, de la agroalimentación, viajes y del turismo, de diversos países a los que les expuso los mensajes correctos que deben hacer circular entre sus empleados y los consejos que deben transmitirles para proteger su salud.Sobre el transporte aéreo, que reaccionó severamente ante el coronavirus y varias compañías internacionales cancelaron sus viajes a China, total o parcialmente, la directora dijo que la OMS "definirá con las aerolíneas recomendaciones específicas".Briand ubicó al coronavirus como una enfermedad "entre el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave, por su siglas en inglés) y la gripe", sobre todo porque su forma de transmisión es a través de pequeñas gotas que el infectado expectora cuando tose o escupe y que pueden contaminar una superficie, dondeTambién subrayó que es "una información inexacta indicar que el virus podía ser transmitido por personas sin síntomas, aumentando el sentimiento de pánico y creando la impresión de que el virus se encuentra en el aire".En una rueda de prensa, la especialista sostuvo que la Organización no tiene pruebas de que el virus esté mutando, sino que es “bastante estable”.Asimismo, la experta de la OMS aclaró que "esta situación se encuentra en fase de epidemia y de ningún modo de pandemia" y señaló queBriand explicó que "en el resto de China y la mayoría de los 23 países que notificaron casos, estos provienen de Hubei" y la estrategia consiste en detener el contagio para "no tener el escenario de un segundo Hubei". Otros rumores que se propagaban tienen que ver con medicinas que supuestamente servirían para curar el coronavirus.Briand explicó que se dice que los antirretrovirales para personas que padecen de VIH serían eficaces contra la nueva enfermedad, pero que esto surge de estudios "in vitro", es decir ni siquiera se han realizado ensayos clínicos al respecto, o se habla de fármacos que se administran a enfermos de ébola., aseguró la especialista.