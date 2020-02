Coronavirus: aseguran que el Malbrán puede diagnosticar en 48 horas

Cuando llega a un centro de salud una persona acorde a la definición de caso sospechoso, se lo aísla con barbijo, se toma la muestra y se la deriva al Malbrán” Doctora Viviana Molina

La directora del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS Malbrán, Viviana Molina, aseguró que, el organismo está en condiciones de dar "un diagnóstico preliminar en 48 horas" en caso de identificarse en el país un paciente sospechoso de estar infectado con el nuevo coronavirus (2019-nCoV), que ya produjo 305 muertes a nivel mundial pero que no registra casos en Argentina ni en Sudamérica."El Departamento de Virología es el laboratorio de referencia para el Ministerio de Salud y la OMS para el estudio de los virus respiratorios en Argentina y está preparado para realizar la vigilancia del coronavirus", explicó Molina a Télam.La bioquímica enfatizó que en ANLIS Malbránque se vayan remitiendo a la institución", y con el objetivo de "descartar si es influenza y, en caso que no lo sea, proseguir con el procedimiento para desestimar que no se trate algún otro coronavirus".y hay que descartar de acuerdo la influenza porque si bien son dos virus distintos, tiene sintomatología clínica compatible", dijo.ANLIS Malbrán cuenta hoy con "los equipos y los conocimientos necesarios" para "descartar o confirmar" la existencia de coronavirus con "un diagnóstico preliminar a las 48 horas, y confirmatorio en entre cuatro y cinco días".".Molina explicó que "la demora del diagnóstico confirmatorio" obedece a que se emplean "técnicas moleculares que barren un montón de coronavirus en tiempo real y, en caso de que ese barrido sea negativo se procede a la secuenciación genómica" de un segmento específico del RNA del virus, que "se compara con secuencias publicadas en plataformas mundiales" para el nuevo cornavirus 2019-nCov, como se hizo antes "con la pandemia de h1N1""A nivel internacional se trabajó rápidamente y, la secuencia tanto del genoma completo del virus como de segmentos, que fue compartida por científicos que participan de estas investigaciones en diferentes partes del mundo", dijo."Si el segmento que se sintetiza y se obtiene en el laboratorio presenta homología del 100% respecto de las secuencias publicadas, conocidas de este nuevo betacoronavirus, en ese momento podremos confirmar el caso", agregó.Molina explicó que la comunidad científicapara enfrentar la situación" pero, en caso que se lograra desarrollarla "en el corto plazo estaría disponible para los países más afectados, no sería el caso de argentinos".