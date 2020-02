Al menos 268 varones cometieron femicidio el año pasado y el 17% está prófugo

"Para la masculinidad hegemónica ser macho es ser fuerte y ejercer poder sobre otros” Silvia Ferreyra,coordinadora de la Mesa Federal de MuMaLá

Datos reveladores

Nuestro objetivo es aportar datos para una política pública que pueda abordar la violencia machista en toda su complejidad” Silvia Ferreyra

#OtrasMasculinidades Es importante q varones, y la sociedad toda cuestionen masculinidades hegemnicas construidas sobre la violencia y la dominacin. El Estado debe abordar su dinmica en toda su complejidad y promover un rol activo de instituciones x donde transitan varones Silvia Ferreyra (@ferreyrasilvita) February 2, 2020

Al menos 268 varones cometieron femicidio en 2019 y 5% de ellos terminó con la vida de más de una persona durante el ataque, según un informe de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), que también reveló que el 17% de los agresores está prófugo,Las cifras se desprenden del informe "La Violencia Machista en Foco. Nuevas Masculinidades, por varones no violentos" dado a conocer este domingo, el primero realizado por el Observatorio MuMaLá "Mujeres, disidencias y derechos".La difusión de este informe irá acompañada de, donde se recolectarán firmas para exigir "políticas públicas para promover masculinidades no violentas"."Fue todo una decisión para una organización feminista salir a la sociedad con este tema de las nuevas masculinidades, pero no lo vemos divorciado de nuestro accionar", explicó a Télam, Silvia Ferreyra, coordinadora de la Mesa Federal de MuMaLá.La activista destacó la importancia de "hacer este recorte en el marco del debate abierto sobre la masculinidad hegemónica", que"Para la masculinidad hegemónica ser macho es ser fuerte y ejercer poder sobre otros para reafirmar la propia masculinidad; algo que además se hace públicamente es necesario que sea legitimado y confirmado por todo el conjunto de la sociedad", dijo.Este modelo dominante "tiene un componente de violencia muy importante, que se ejerce también hacia todo lo que se corre de ese modelo de hombre ideal perfecto entendido como blanco, fuerte, con ingresos, esbelto y musculoso", agregó., a partir "un equipo (de trabajo) federal, con presencia en 20 provincias", lo que implica "un diferencial en relación a otros observatorios de violencia de género"."Aparte de los medios gráficos, digitales nacionales, regionales y locales -que incluyen diarios, agencias, radios y multimedia-, también relevamos portales y blogs informales, organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos, y redes sociales de familiares y personas allegadas de las víctimas", agregó.Este nuevo informe sobre femicidas elaborado a partir de datos del Observatorio, revela que 268 varones cometieron 284 femicidios en 2019, lo que implica que el 5% asesinó a más de una persona: 12 de los 268 hombres asesinaron a dos personas y dos a tres personas., cuyos crímenes se consideran "femicidios vinculados", es decir, "un tercero que se asesina porque está en la línea de fuego, porque se interpuso para defender a la mujer o para ocasionarle un daño a la mujer". Además, el 5% de los femicidas actuó acompañado, es decir que "buscaron a una persona para cometer el crimen".El informe revela también que el 17% de los femicidas no fueron aprehendidos, ya sea porque fueron identificados pero están prófugos -8%- o porque se desconoce su identidad -9%-. Otro dato que se desprende del informe es que"Hay varias lecturas posibles: se puede pensar que ni ellos mismos pueden escapar de su propia violencia; o hasta dónde este crimen es insoportable también para quien lo comete. No obstante, nuestro objetivo es aportar datos para una política pública que pueda abordar la violencia machista en toda su complejidad", dijo.Una cuestión llamativa es que. "Esto marca la necesidad de identificar y no naturalizar las situaciones de violencia incluso en edad temprana, cuando la prevención podría ser más sencilla", dijo.El petitorio que se va a dar a la firma a dirigentes, deportistas, trabajadores, socios y asistentes a clubes e instituciones deportivas el próximo fin de semana está destinado a "autoridades y organismos" y reclama "la instrumentación" de tres acciones: extensión de la aplicación de la Ley Micaela a entidades de la sociedad civil;y "programas de reeducación para varones que ejercen violencia"."Exigimos justicia por los femicidios pero necesitamos encarar una tarea preventiva porque somos conscientes que la cárcel no reeduca: tiene que haber políticas públicas más allá de lo punitivo y lo más urgente es que haya cada vez más varones cuestionándose el modelo hegemónico y que no naturalicen la violencia como pilar para educarse como hombres", concluyó.