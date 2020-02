Los equipos encontrados se sumarán a los planes vigentes

A partir del hallazgo de la Sigen de netbooks sin repartir, sumado a tablets, otros equipos informticos y libros de textos, informamos que iniciaremos de forma inmediata inventario, clasificacin, evaluacin de su estado y su vigencia tecnolgica. 1/3 https://t.co/04YmcxK0H7 Nicols Trotta (@trottanico) February 1, 2020

Asimismo se evaluarn las razones por la que no se produjo la distribucin de esos materiales y en funcin de ello se adoptarn las medidas que correspondan. 3/3 Nicols Trotta (@trottanico) February 1, 2020

La SIGEN detect ms de 100 mil netbooks sin entregar por el gobierno anterior. Ms informacin en https://t.co/9nsPLRwctQ pic.twitter.com/52W8oAhSQh sigenarg (@sigenarg) January 31, 2020

“Los materiales serán sumados a los distintos planes en ejecución”, indicó el titular de la cartera de Educación,la SIGEN en un depósito y que no fueron entregados por el gobierno anterior.“A partir del hallazgo de la Sigen de netbooks sin repartir, sumado a tablets, otros equipos informáticos y libros de textos, informamos que iniciaremos de forma inmediata inventario, clasificación, evaluación de su estado y su vigencia tecnológica”, explicó el funcionario y agregó: “Asimismo se evaluarán las razones por la que no se produjo la distribución de esos materiales y en función de ello se adoptarán las medidas que correspondan”.Este viernes, la Sindicatura General de la Nación detectó en un depósito más de 100 mil netbooks y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos que no fueron entregados por el gobierno anterior, según se informó de forma oficial.El hallazgo se produjo como consecuencia de una investigación que concluyó en un depósito del Correo Argentino ubicado en la localidad de Tortuguitas.Estos insumos fueron adquiridos entre 2016 y 2017 por la empresa EDUC.AR y debían distribuirse como parte de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.