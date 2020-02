Coronavirus: falsa alarma en Pergamino y los hospitales bonaerenses activan protocolos especiales

Si bien la mujer no presentaba un cuadro directamente compatible con la sintomatología que haría sospechar un caso de coronavirus, como ella manifestó que había estado 15 días antes en un lugar de China, hizo que se activara el protocolo para este tipo de contingencias” Walter Martínez, director de Región Sanitaria IV.

El primer caso sospechoso de coronavirus en el país fue descartado "en un 99%" en la ciudad bonaerense de Pergamino, en tanto hay dos hospitales en la provincia de Buenos Aires especialmente equipados para afrontar la enfermedad, cuyos protocolos fueron explicados a Télam por los médicos.En Pergamino se activaron las alertas por los síntomas de una mujer de nacionalidad china que llegó a la Argentina proveniente de su país hace una semana.Se trata de una persona de 46 años, que reside en Pergamino pero que regresó de China hace una semana e ingresó ayer al Servicio de Guardia del Hospital San José con fiebre y dolor de cabeza que hicieron activar el protocolo del sistema epidemiológico.La paciente fue atendida por los médicos de guardia y, tras la realización de una serie de estudios, fue derivada a su hogar con pautas a seguir, en lo que se considera una internación domiciliaria."Si bien la mujer no presentaba un cuadro directamente compatible con la sintomatología que haría sospechar un caso de coronavirus, como ella manifestó que había estado 15 días antes en un lugar de China, hizo que se activara el protocolo para este tipo de contingencias", explicó Walter Martínez, director de Región Sanitaria IV.Martínez encabezó hoy una conferencia de prensa junto a Karina Bonacalza, responsable del área de epidemiología de esa región sanitaria; Jorge Adame, director del hospital San José y representantes de la Secretaría de Salud del Municipio para "dar tranquilidad a la comunidad" e informar "que se activó el protocolo".También dijo que se continuará con la evaluación de la paciente "hasta que se descarte definitivamente" que se pueda tratar de coronavirus.Apuntó que "la paciente no requirió de internación", que se la derivó a su casa con todo el protocolo que indican estos casos", que actualmente se le aplica la etapa de seguimiento y control de las pautas indicadas y que están a la espera de los resultados definitivos."Hemos averiguado a través de Migraciones que la zona donde estuvo en China es Xiamen, que no es zona donde haya un elevado índice de circulación viral por lo que -en principio- los síntomas que presentaba no encuadrarían en un caso de coronavirus. Creemos que es un caso sospechoso pero de muy bajo riesgo", informó Martínez.Bonacalza dijo que se tomó una muestra de la paciente y que esperan los resultados que podrían estar mañana, y aclaró que la paciente está en muy buen estado, sin síntomas, en su vivienda, y bajo permanente estudio por el área del Municipio.En tanto, el médico cirujano, Celso Arabetti, director ejecutivo del Hospital Antonio Cetrángolo de la localidad bonaerense de Vicente López, uno de los centros sanitarios equipados para afrontar posibles casos de coronavirus, detalló a Télam las características del servicio especial."Tenemos cuatro camas de aislamiento en la guardia, dos en la sala de internación de terapia intensiva donde ingresan los pacientes con sintomatología de gripe, sobre todo con fiebre, tos y resfrío", explicó el profesional.Otro dato esencial es saber si la persona estuvo en China, si eso se une a los síntomas "se envían los análisis al hospital Posadas y al Malbrán para corroborar que no posea coronavirus", añadió.Juan Ciruzzi, director del otro centro especialmente preparado ante posible casos de coronavirus, el Zonal General de Agudos Alberto Eurnekian de Ezeiza, destacó que fueron seleccionados "por la proximidad con el aeropuerto internacional"."Contamos con un área especial y personal especializado. El protocolo del Ministerio de Salud indica un corredor seguro para el trayecto del paciente hacia el hospital, con una ambulancia con personal capacitado para protegerse y proteger al paciente", contó.Para ello "se utilizan barbijos especiales con filtrado especial y adaptación a la cara, antiparras para evitar el contagio a través de las conjuntivas, guantes y camisolín".Por último, el médico destacó que tienen "la infraestructura adecuada, estamos organizados y estamos atentos a las demandas".