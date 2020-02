Los mapas que muestran el avance del coronavirus

Ya son los 170 muertos y 7.711 casos los confirmados por el coronavirus en China.

El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó hoy a 170, y el de casos confirmados a nivel nacional, a 7.711, según informaron hoy las autoridades locales.El informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, actualizado a las 00.00 hora local, precisó que el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, mientras que 124 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta.Durante la jornada de este miércoles se registraron 38 decesos, 1.737 casos confirmados, se agravó el estado de 131 pacientes y se curaron otros 21, consignó la agencia Efe.Hasta el momento se detectaron 12.167 casos sospechosos -es decir, que presentan síntomas pero todavía no se ha confirmado que hayan contraído el coronavirus-, y unas 82.000 personas que estuvieron en contacto con enfermos permanecen bajo observación médica.La mayoría de los nuevos casos y fallecimientos se registraron en la provincia donde se originó el brote, Hubei, donde este miércoles se sumaron 1.032 casos confirmados y 37 muertes, elevando el total de defunciones a 162, según informó hoy la Comisión de Sanidad de esa región.En la capital, Wuhan, se detectaron ayer 356 nuevos casos y se confirmaron 25 decesos.Esta ciudad es el epicentro de la enfermedad y se encuentra desde hace una semana con todos los accesos cortados -quedan 9 millones de personas dentro de la ciudad, según las autoridades locales- para tratar de contener la expansión del virus.Los otros decesos se produjeron en las regiones de Sichuan, Hebei, Henan, Heilongjiang, Hainan, Pekín y Shanghái.Tíbet, hasta ahora única región sin casos confirmados, dejó de serlo al reportar su primer contagio probado.Fuera de China se confirmaron contagios en países de la región como Tailandia, Japón y Singapur, así como en otras naciones más lejanas como Estados Unidos, Australia, Francia o Alemania, aunque fuera de China no se ha producido ninguna muerte por el momento.En las cifras ofrecidas por las autoridades chinas y por la prensa estatal se incluyen los ocho casos confirmados hasta el momento en Taiwán, considerada por Pekín como una provincia rebelde.En este contexto las grandes aerolíneas empezaron a cancelar sus vuelos a China.Entre ellas se encuentra British Airways, que lo decidió después de que el Ministerio de Exteriores británico recomendase no viajar a China, a menos que sea "esencial", mientras que Iberia anunció que a partir de este viernes suspenderá sus vuelos a la ciudad de Shanghai, único destino en ese país.En tanto, Lufthansa hizo lo mismo y American Airlines y United Airlines suspenderán una parte de sus servicios a partir de febrero, pero alegando una caída en la demanda.El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que "la mayoría de los 6.000 casos de coronavirus se dieron en China y solo el 1%, es decir 68 casos, se han registrado hasta la fecha en otros países. Pero la transmisión de persona a persona en tres países fuera de China hace pensar en la posibilidad de la propagación mundial. Esa es la razón por la que convoco nuevamente al Comité".Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).