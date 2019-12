El Garrahan lanza una campaña para que la gente se acerque a donar sangre en verano

La campaña "Abierto x vacaciones. Doná sangre en verano", destinada a garantizar que la sangre esté disponible para todos los pacientes en los meses de vacaciones, comenzará mañana en el acceso al Banco de Sangre, convocó hoy el Hospital Garrahan."El evento lanzamiento se realizará mañana a las 14 en el acceso al Banco de Sangre del Garrahan, 15 de noviembre de 1889 número 2251, donde habrá una barra de cócteles sin alcohol, sombrillas para el sol, lonas, helados, juegos deportivos y sorpresas", precisaron en un comunicado.Participarán de la jornada "pacientes que reciben transfusiones de sangre durante toda la vida, donantes frecuentes, promotores de donación y doctores del Banco de Sangre, que transmitirán su experiencia", apuntaron.Quienes quieran sumarse a la iniciativa deberán reservar un turno online en http://www.garrahan.gov.ar/abiertoxvacacione s, donde elegirán día y horario para donar."Nuestro objetivo es garantizar el stock de sangre en verano, porque son meses difíciles: muchos de nuestros donantes habituales están de vacaciones y no tenemos campañas externas porque los colegios, las universidades y las instituciones en general cierran o reducen su atención en el verano", explicó la jefa del Banco de Sangre, Silvina Kuperman.Desde el Garrahan recordaron que puede ser donante "cualquier persona, hombre o mujer, que tenga entre 18 y 65 años, pese más de 50 kilos, esté en buen estado de salud, no padezca enfermedades transmisibles por sangre, no haya tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consuma drogas endovenosas y no se haya realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías"."Entre donación y donación deben transcurrir como mínimo dos meses", aclararon.