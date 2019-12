Arrancó la Cumbre del Clima de la ONU con ruegos de mayor ambición en momento "crítico"

"¿Realmente queremos ser recordados como la generación que enterró su cabeza en la arena, mientras el planeta ardía?", preguntó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en su discurso inaugural de la conferencia que celebra hasta el 13 de diciembre en el centro ferial IFEMA.Ante medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente argentino Mauricio Macri, Guterres advirtió que solo hay dos caminos, el de la derrota, y el otro, el de la esperanza, que es el las "soluciones sostenibles", que requiere que "los combustibles fósiles permanezcan donde deberían estar, bajo el suelo"."La única manera de limitar la temperatura global es limitar los combustibles fósiles. Si no, acabaremos en una situación catastrófica. La juventud está instando a los líderes a que se esmeren para luchar contar la emergencia climática", remarcó el secretario general de la ONU, quien instó a los líderes mundial a actuar "con urgencia"."Las señales no se pueden ignorar, los últimos cinco años han sido los más calientes que se hayan documentado. Hay desastres climáticos más extremos, huracanes, sequías, inundaciones, incendios, se derriten los casquetes polares. La Antártida se reduce tres veces más rápido de lo previsto", recordó.La COP25 es una cita trascendental para la lucha contra el cambio climático, ya que será la última reunión -y oportunidad- para llegar a acuerdos para activar el Acuerdo de París, el primer pacto mundial vinculante de defensa del clima, que debe estar plenamente vigente en enero de 2020.Se buscan garantías para poner el acuerdo en marcha, para alcanzar la meta de largo plazo de neutralizar las emisiones para 2050.Sin embargo, el gran desafío que plantea la lucha contra el cambio climático es que los líderes de las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia no están comprometidas a actuar, y que la mayoría de los países del G20, que representan las tres cuartas partes de las emisiones globales, no presentaron planes transformadores.