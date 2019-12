La ONU reclamó "voluntad política" para bajar emisiones de gases que pueden causar "una catástrofe"

El secretario general de la ONU, António Guterres afirmó que la cumbre de Madrid debe ser "más ambiciosa contra el cambio climático" porque la crisis es evidente y agregó que para reducir la emisión de gases de efecto invernadero se necesita "voluntad política", indicó la agencia EFE.El acto se realizó en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid y contó con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a su homóloga chilena Carolina Schmidt.Guterres, advirtió hoy que "el punto de no retorno está a la vista" en materia de cambio climático,La cumbre reunirá a delegaciones de casi 200 países, medio centenar de jefes de Estado, Gobierno y organismos multilaterales, con el objetivo de "impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática"."Ya no es un problema a largo plazo. Los cambios climáticos están ocurriendo mucho más rápido de lo que avanza la humanidad para frenarlos, y pronto será demasiado tarde para escapar", dijo Guterres, citado por EFE.El secretario general agregó que durante "muchas décadas" la especie humana "estuvo en guerra contra el planeta, que ahora contraataca"."Mi mensaje no es de desesperación, sino de esperanza para hacer frente a nuestra guerra contra la naturaleza, que tiene que parar", aseguró, y recordó que los científicos plantearon la necesidad de no superar un calentamiento global por encima de 1,5 grados en este siglo para "evitar consecuencias catastróficas".La ministra chilena de Medio Ambiente calificó de "muy doloroso" el no poder ser sede de la Cumbre del Clima en Chile debido a la crisis política por las dificultades económicas.Durante la jornada de cierre de la Conferencia de la Juventud también estuvo la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, quien agradeció a los jóvenes su "compromiso" para "atraer a tanta gente en el proceso".