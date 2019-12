Noviembre en fotos

Foto: Xinhua / Xin Yuewei

Foto: Xinhua / Alberto Lingria

Foto: Xinhua / Evgeny Sinitsyn

Foto: Xinhua / Mario Dvila / AGENCIAUNO

Foto: Xinhua / Li Mengxin

Foto: Xinhua / Lucio Tavora

Foto: AFP

Foto: Xinhua / Liu Shiping

Foto: Xinhua / Han Yan

Foto: ESA / NASA

Foto: Roscosmos

Foto: Xinhua / Bai Xuefei

Foto: Xinhua / Mohammad Abu Ghosh

Foto: Tlam / Eva Cabrera

Foto: Tlam / Fernando Gens

Foto: Xinhua / Jorge Villegas

Un carro alegórico participa en el desfile del Día de Muertos, en la Ciudad de México. La cuarta edición de la tradicional festividad presentó a unos 3.000 artistas en 30 proyectos y 12 carrozas que recorrieron la céntrica avenida Paseo de la Reforma.En la Ciudad de Roma, el escuadrón de acrobacias aéreas italiano dibuja con la estela de sus naves la bandera nacional, durante la ceremonia de conmemoración del Día de la Unidad Nacional y las Fuerzas Armadas.Soldados rusos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial participaron hoy en un ensayo de desfile en la Plaza Roja en Moscú, con motivo del 78 aniversario del legendario desfile militar de 1941.Imagen de una avioneta mientras sofoca un incendio en el cerro San Cristobal, pulmón verde de la región metropolitana de Chile, ubicado en el centro de Santiago.El panda gigante Xin Xin descansa en el recién inaugurado Parque de Investigación y Conservación del Panda Gigante Jiawuhai, en el suroeste de China, el 6 de noviembre de 2019.La orangutana Sandra, proveniente del Ecoparque de Palermo, arribó al santuario estadounidense Centro para Grandes Simios (Center for Great Apes) en el Estado de Florida, donde vivirá el resto de su vida.En Brasilia, una simpatizante de Luiz Inácio Lula da Silva, feliz ante la inminente liberación del ex mandatario brasileño.El ochenta por ciento de la ciudad italiana de Venecia está bajo el agua a raíz de la mayor crecida desde 1966. El fenómeno del "agua alta" en Venecia, la subida de las mareas, alcanzó a las 22.50 de ayer los 187 centímetros tras el récord de 194 centímetros de 1966, pero esta vez acompañado con vientos de hasta 100 kilómetros por hora.Vista de un iceberg en una zona de hielo flotante en el Océano Antártico, tomada desde un rompehielos chino.El griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del ránking ATP, levanta el trofeo luego de ganar el partido de la final individual del Masters de Londres ante Dominic Thiem, de Austria, en Londres.El astronauta Luca Palermitano de la Agencia Espacial Europea (ESA) realiza una caminata por el brazo robótico del espectrómetro magnético Alpha, adosado a la Estación Espacial Internacional. El dispositivo sirve para detectar varios tipos de materia exótica.Imagen nocturna de la capital de Rusia tomada desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta Oleg Skripochka de la agencia espacial rusa Roscosmos.Vista de la Casa de la Opera de Sidney, cubierta por el espeso humo provocado por los más de 50 incendios forestales en mas de un millón de hectáreas de Australia.La antigua ciudad de Petra es uno de los lugares más visitados de Jordania. La ciudad rosa-roja, Patrimonio de la Humanidad y una de las siete maravillas del mundo moderno, acaba de recibir a su turista número un millón.Fueron instalados en la escalinata de la Corte Suprema Bonaerense a partir de una muestra de una artista mexicana como símbolo de la ausencia de las mujeres, trans, bisexuales, travestis y no binaries víctimas de femicidios, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Mujeres y activistas de organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se movilizaron hoy en distintos puntos del país para visibilizar las consignas de esta jornada de lucha.Manifestantes participan en una protesta llevada a cabo durante una huelga general en la capital de Chile, en la sexta semana de manifestaciones de descontento social por las bajas pensiones, los altos costos de los servicios básicos y la calidad de la salud y la educación.