Tragos y recetas de cocina con yerba mate convocaron a miles de personas a Matear

Tragos con yerba mate, licores y recetas de cocina a base de esta materia prima son algunas de las excentricidades que convocaban a miles de personas a laen el predio de exposiciones de la Rural, donde no faltó la discusión sobre cuál es la mejor técnica de cebado.Más de 80 expositores, yerba mate de distintas variedades y con diversas técnicas de secado; termos; mates; bombillas; bolsos materos; licores y acompañamientos para el mate se pueden encontrar en la feria que desde ayer y hasta mañana seguirá abierta en el predio de exposiciones de Palermo.En la entrada principal de la exposición y con una cola de poco más de 50 metros los asistentes aguardan para tomarse una foto y sacar su DNY (documento nacional de la yerba), “es divertido, ya tenemos nuestro documento del mate”, sostuvo Laura de 38 años que vino con su familia desde Barracas y agregó que así “nos queda un recuerdo de la costumbre más importante que compartimos en casa”.En el Día Nacional del Mate, los pasillos del predio se inundaron de gente con termos bajo el brazo y mate en mano que, al igual que el personal que atiende los puestos, convidan a desconocidos, mientras de fondo se escucha siempre alguna discusión sobre cuál es la mejor técnica de cebado.Si el mejor mate tiene que ser de calabaza, de madera, de guampa; si sirven los de vidrio o cerámica, si el primer chorro de agua hay que ponerlo a temperatura ambiente, son algunos de los debates que se sostienen al pasar entre familiares y, en algunas ocasiones también con desconocidos que se concentran en el medio del predio, donde se montó un Patio Matero.“¿Un mate de plástico, con bombilla de plástico? Ahí no se puede hacer nunca un buen mate, te puede servir para salir del paso, nada más”, le dice con cierta indignación Ricardo de 65 años a su nieto Nahuel que se sonríe mientras ven los distintos modelos de mates dispuestos en uno de los puestos.Más adelante, en otro puesto Mauro Almirón trata de explicarle a dos turistas estadounidenses de qué se trata su licor de yerba mate, un producto que, si bien se fabrica en su familia hace más de 130 años, es la primera vez que se comercia a nivel nacional.“Este licor está hecho con la misma fermentación de la yerba, en Misiones es muy conocido y se toma como digestivo, relajante”, explicó el dueño de Elixcor y remarcó que este tipo de productos “lo empezaron a hacer los jesuitas”.“No sabemos mucho del mate, sólo que es una costumbre argentina”, señaló Irene, que junto a su marido Hoommi, vinieron desde Texas a pasar el Día de Acción de Gracias a Buenos Aires y agregó: “pasamos por la puerta y nos interesó saber más pero no pensamos que había tantas cosas alrededor del mate”.Mientras las primeras marcas de yerba del país montaron grandes puestos, con juegos y premios para el público, otros productores, más pequeños apuntaron a explicar a los concurrentes cómo se cosecha la yerba mate, o cómo es su secado, que muchas veces es lo que las distinguen.Otros productores apuntaron a realizar ´blends´ de mate, es decir mezcla de diferentes ingredientes que congenian bien con la yerba mate, por ejemplo Roseé que preparó para la tercera edición de Matear “un blend con una base de yerba mate de molienda gruesa, con yerba canchada que es una hoja grande que se usa mucho para infusionar tereré y cuatro mezclas diferentes”.Una de las mezclas tiene canela, jengibre y naranja; la otra lemon grass y eneldo; otra, hecha con flores, tiene lavanda, pétalos de rosa y caléndula y la última, denominada ´détox´ tiene té verde, hojas de zen, moringa y menta; todas se pueden tomar mezclándolas con la yerba habitual en mate o como té.Durante la exposición se realizarán charlas en el auditorio principal sobre “Yerba Mate y Salud”, a cargo del médico Alberto Cormillot, “Yerba Mate y los superalimentos”, realizada por la chef Carina Johan Rutgerson y la bartender Sabrina Lamas enseñará a preparar tragos con yerba mate.